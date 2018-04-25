Педуниверситету придется восстановить скандально известный пруд Сухой

Самарский областной суд встал на сторону природоохранной прокуратуры. Самарский государственный социально-педагогический университет и ООО «Техкомплект» обязали в течение трех месяцев восстановить пруд Сухой, который расположен на территории вуза на улице Антонова-Овсеенко, 26.

Скандал вокруг водоема развернулся в 2017 году. Его начали засыпать строительными отходами. На защиту пруда встали местные жители. Они неоднократно вызывали полицию и дежурили около водоема.

Руководство университета объяснило, какие есть планы на развитие этой территории.

— На участке площадью 8,9 гектара спилят мусорные деревья-карагачи, опилят старые сухие ветки и засыплют грунтом пруд Сухой. На месте водоёма появится площадка для культурно-массовых мероприятий студентов. Кроме того, на территории вуза высадят 300 новых деревьев, в том числе вишни и липы, — сообщал 63.ru начальник отдела капитального строительства вуза Тимур Екимов.

Но в ситуацию вмешались сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

— Из-за засыпки пруда Сухого нарушена среда обитания тритона обыкновенного, занесенного в Красную книгу Самарской области , — сообщают сотрудники ведомства.

Восстановление пруда спасет редких тритонов

По их словам, судебное решение о восстановлении водоема вступило в законную силу.