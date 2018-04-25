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Педуниверситету придется восстановить скандально известный пруд Сухой
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Педуниверситету придется восстановить скандально известный пруд Сухой 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
Самарский областной суд встал на сторону природоохранной прокуратуры. Самарский государственный социально-педагогический университет и ООО «Техкомплект» обязали в течение трех месяцев восстановить пруд Сухой, который расположен на территории вуза на улице Антонова-Овсеенко, 26.
Скандал вокруг водоема развернулся в 2017 году. Его начали засыпать строительными отходами. На защиту пруда встали местные жители. Они неоднократно вызывали полицию и дежурили около водоема.
Руководство университета объяснило, какие есть планы на развитие этой территории.
— На участке площадью 8,9 гектара спилят мусорные деревья-карагачи, опилят старые сухие ветки и засыплют грунтом пруд Сухой. На месте водоёма появится площадка для культурно-массовых мероприятий студентов. Кроме того, на территории вуза высадят 300 новых деревьев, в том числе вишни и липы, — сообщал 63.ru начальник отдела капитального строительства вуза Тимур Екимов.
Но в ситуацию вмешались сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
— Из-за засыпки пруда Сухого нарушена среда обитания тритона обыкновенного, занесенного в Красную книгу Самарской области, — сообщают сотрудники ведомства.
Восстановление пруда спасет редких тритонов
По их словам, судебное решение о восстановлении водоема вступило в законную силу.
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