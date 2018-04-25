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В Гонолулу завершила работу совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести
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В Гонолулу завершила работу совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава российской делегации начальник Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов поблагодарил американскую сторону за теплый прием и выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров.
24 апреля в штаб-квартире агентства минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести на базе Пёрл-Харбор-Хикэм (Гонолулу) открылась очередная встреча российской и американской сторон совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.
В первый день работы члены российской делегации (представители Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России) посетили генетическую лабораторию Агентства, где проводятся работы по идентификации останков погибших военнослужащих.
В тот же день представители российской стороны осмотрели мемориал линкора «Аризона», затонувшего 7 декабря 1941 года после бомбового удара японской авиации, и приняли участие в церемонии возложения венков.
25 апреля прошли переговоры в рамках рабочей группы комиссии по войне во Вьетнаме, на которых обсуждались вопросы, связанные с проведением архивного поиска для уточнения судеб военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии.
Сегодня, в заключительный день визита, представители российской делегации посетили Национальное тихоокеанское мемориальное кладбище, где покоятся 53 тысячи военнослужащих, погибших в Первой и Второй мировых войнах, а также в ходе военных операций во Вьетнаме и Корее.
На заключительной встрече глава российской делегации, начальник Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов поблагодарил американскую сторону за теплый прием, четкую, слаженную работу и выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров.
Обе стороны подчеркнули важность регулярных встреч и консультаций в условиях непростой политической обстановки.
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