В Гонолулу завершила работу совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести

Глава российской делегации начальник Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов поблагодарил американскую сторону за теплый прием и выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров.

24 апреля в штаб-квартире агентства минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести на базе Пёрл-Харбор-Хикэм ( Гонолулу ) открылась очередная встреча российской и американской сторон совместной Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

В первый день работы члены российской делегации (представители Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России ) посетили генетическую лабораторию Агентства, где проводятся работы по идентификации останков погибших военнослужащих.

В тот же день представители российской стороны осмотрели мемориал линкора «Аризона», затонувшего 7 декабря 1941 года после бомбового удара японской авиации, и приняли участие в церемонии возложения венков.

25 апреля прошли переговоры в рамках рабочей группы комиссии по войне во Вьетнаме , на которых обсуждались вопросы, связанные с проведением архивного поиска для уточнения судеб военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии.

Сегодня, в заключительный день визита, представители российской делегации посетили Национальное тихоокеанское мемориальное кладбище, где покоятся 53 тысячи военнослужащих, погибших в Первой и Второй мировых войнах, а также в ходе военных операций во Вьетнаме и Корее

На заключительной встрече глава российской делегации, начальник Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов поблагодарил американскую сторону за теплый прием, четкую, слаженную работу и выразил удовлетворение итогами прошедших переговоров.

Обе стороны подчеркнули важность регулярных встреч и консультаций в условиях непростой политической обстановки.