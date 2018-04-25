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ЦППК планирует организовать летом экскурсии на фестивали малины и огурцов в Рязанской области и Луховицах
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ЦППК планирует организовать летом экскурсии на фестивали малины и огурцов в Рязанской области и Луховицах 

Агентство «Москва» 1 час назад
ОАО «Центральная ППК» планирует летом 2018 г. организовать экскурсии в Рязанскую область на фестиваль малины и в подмосковные Луховицы на фестиваль огурцов. Об этом в рамках форума по детскому туризму сообщил директор по продвижению новых проектов ЦППК Вадим Мишанин.
«В этом году мы планируем сделать с Рязанской областью «Малиновый экспресс» на фестиваль малины, «Луховицкий огурец», «Антоновские яблоки» в Коломне», — отметил В. Мишанин.
Он добавил, что компания ведет календарь интересных событий, которые проходят в Подмосковье, в связи с чем организует соответствующие туристические поезда. «Был „Масленичный поезд“. Мы на Масленицу в Захарово перевезли порядка 5 тыс. человек», — добавил В. Мишанин.
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