Пушкарев: северные регионы — драйверы для российской экономики

При этом, как отметил Владимир Пушкарев, важна взаимосвязь арктических субъектов. Даже самодостаточный Ямал, который входит в десятку доноров в стране, «не может развиваться в отрыве от соседей», от других регионов. «На волне освоения Севера это особенно заметно: между территориями выстраиваются новые экономические отношения, — отмечает Пушкарев. — Строительство Ямал-СПГ и Северного широтного хода влечет за собой развитие транспортной инфраструктуры, городов и поселков».

Вместе с тем возникают и новые проблемы. Например, все, что касается обращения с твердыми коммунальными отходами. Решить эти вопросы на Севере сложнее, чем в средней или в центральной части России . «В других регионах можно организовать полигоны, переработку и сжигание отходов, но в Арктике это не все применимо. Там мерзлота, снежный покров, большая отдаленность поселков и городов, не всегда даже есть автомобильное сообщение. Это накладывает отпечаток на реализацию больших проектов», — говорит Владимир Пушкарев.

Пушкарев добавляет: «Есть несколько путей решения проблемы: это специальные правила обращения с отходами для регионов Арктической зоны, а также раздел об экологии Арктики в профильном законе о развитии АЗ РФ».

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