Казначейство запустило в пилотном режиме систему управления рисками в госконтрактах 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Федеральное казначейство РФ запустило пилотный проект по управлению рисками при осуществлении контроля за исполнением государственных контрактов. Проект будет в дальнейшем распространен на всю систему госконтрактов, сообщил ТАСС глава Казначейства Роман Артюхин в кулуарах Всероссийского форума-выставки «Госзаказ».
"Можно говорить о едином досье. Мы все управляем рисками, и должно быть межведомственное взаимодействие. Мы проводим эксперимент на пяти объектах и хотим на их базе настроить и проверить систему по взаимодействую с Федеральной налоговой службой, Федеральной антимонопольной службой и так далее", — сообщил Артюхин.
Система управления рисками, по его словам, может объединить данные ФАС, Росфинмониторинга, ФНС и других контролирующих органов для выявления различных рисков в исполнении государственных контрактов. «Мы должны иметь возможность этими рисками делиться, чтобы выявлять их на более ранних этапах для предотвращения», — пояснил глава Казначейства.
Система пока не имеет нормативного закрепления и работает в формате пилотного проекта, но после окончания эксперимента будет масштабирована на всю систему госконтрактов в РФ, добавил он.
По словам Артюхина, контрольным ведомствам необходимо налаживать мониторинг по выявлению рисков по косвенным знакам. «Наши контрольные полномочия должны быть риск-ориентированными. У нас заключаются сейчас межведомственные соглашения с контрольными органами, устанавливаются профили рисков. С этого года мы ввели при Казначействе механизм приостановления операций по счетам юридических лиц по аналогии с комплаенс-контролем в банках», — сообщил глава Казначейства.
Акты работ по госзаказу для выявления скрытого долга
"Федеральное казначейство ставит перед собой задачу в этом году в режиме пилотирования, со следующего года — более расширенно предоставить сервис по выставлению актов выполненных работ через Единую информационную систему с тем, чтобы эти акты доходили до государственных муниципальных заказчиков. Это даст возможность видеть скрытую кредиторскую задолженность, если акт подписан, а оплаты долгое время нет", — сказал Артюхин.
В начале апреля 2018 года Минфин впервые опубликовал в ЕИС и на сайте ведомства мониторинг применения 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в 2017 году. По данным министерства, более 96% закупок в 2017 году было осуществлено на неконкурентной основе. Это закупки как у единственного поставщика (31,1% от общего объема закупок 2017 года), так и закупки с применением иных способов (65,4% от общего объема закупок 2017 года).