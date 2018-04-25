Казначейство запустило в пилотном режиме систему управления рисками в госконтрактах

"Можно говорить о едином досье. Мы все управляем рисками, и должно быть межведомственное взаимодействие. Мы проводим эксперимент на пяти объектах и хотим на их базе настроить и проверить систему по взаимодействую с Федеральной налоговой службой Федеральной антимонопольной службой и так далее", — сообщил Артюхин.

Система управления рисками, по его словам, может объединить данные ФАС, Росфинмониторинга , ФНС и других контролирующих органов для выявления различных рисков в исполнении государственных контрактов. «Мы должны иметь возможность этими рисками делиться, чтобы выявлять их на более ранних этапах для предотвращения», — пояснил глава Казначейства.

Система пока не имеет нормативного закрепления и работает в формате пилотного проекта, но после окончания эксперимента будет масштабирована на всю систему госконтрактов в РФ, добавил он.

По словам Артюхина, контрольным ведомствам необходимо налаживать мониторинг по выявлению рисков по косвенным знакам. «Наши контрольные полномочия должны быть риск-ориентированными. У нас заключаются сейчас межведомственные соглашения с контрольными органами, устанавливаются профили рисков. С этого года мы ввели при Казначействе механизм приостановления операций по счетам юридических лиц по аналогии с комплаенс-контролем в банках», — сообщил глава Казначейства.

Акты работ по госзаказу для выявления скрытого долга

"Федеральное казначейство ставит перед собой задачу в этом году в режиме пилотирования, со следующего года — более расширенно предоставить сервис по выставлению актов выполненных работ через Единую информационную систему с тем, чтобы эти акты доходили до государственных муниципальных заказчиков. Это даст возможность видеть скрытую кредиторскую задолженность, если акт подписан, а оплаты долгое время нет", — сказал Артюхин.