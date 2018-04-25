Подмосковные предприниматели задали свои вопросы омбудсмену в Клину

Клину прошел круглый стол с уполномоченным по защите прав предпринимателей области. На встречу с Владимиром Головневым пришли самые активные бизнесмены, которые просили не только за себя, но и за коллег. Бизнесмены говорят, что по всему Подмосковью работают в одинаковых условиях. О спорных ситуациях и самых острых проблемах, которые предстоит решить омбудсмену, рассказал корреспондент канала «360».

По статистике, их основные жалобы распространяются на административные барьеры и волокиту. Ко встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей клинские бизнесмены подготовились основательно. Они сформулировали целый пакет предложений. Речь шла и о смягчении налоговых нагрузок, и о нестационарный торговле, и о сложных отношениях с Роспотребнадзором

Не просто проверяют, а проверяют очень серьезно, люди не могут сертифицировать свою продукцию, их обвиняют в контрафакте. Пример, который мне сегодня привели — им предложили сертифицировать свою продукцию, задумайтесь, под видом китайской. С этим мы будем очень серьезно разбираться

— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Уже пять лет подобные трудности предпринимателям помогает решать

бизнес-омбудсмен

Владимир Головнев. Не так давно с проблемой столкнулась и клинская компания «ДОК». Уполномоченному рассказали про сложности с возмещением НДС по экспортным сделкам. Вопрос «больной», ведь большую часть производимых здесь станков по выпуску бахил и одноразовой медицинской одежды отправляют за рубеж.

Мы очень хорошо работаем по рынкам стран СНГ, несмотря на то, что Украина нас не любила, но оборудование покупала не в Китае , а у нас. Казахстан Белоруссия — это все наши рынки, ежемесячно мы отгружаем туда оборудование

Три года назад будущие предприниматели купили китайскую машину для производства бахил. Сначала ее даже не смогли запустись. Когда она заработала, то из-под станка выходил сплошной брак. Тогда и возникла идея собирать такое же оборудование самостоятельно. Теперь их машины не только раскупают, но и привозят им на переоборудование бракованные китайские.

Китайцы копируют наше оборудование на сегодняшний день. Наш станок способен выпускать 230 бахил в минуту. Китайское оборудование — около 60–80 штук в минуту

— Алексей Денщиков, главный механик.