Подмосковные предприниматели задали свои вопросы омбудсмену в Клину 

В Клину прошел круглый стол с уполномоченным по защите прав предпринимателей области. На встречу с Владимиром Головневым пришли самые активные бизнесмены, которые просили не только за себя, но и за коллег. Бизнесмены говорят, что по всему Подмосковью работают в одинаковых условиях. О спорных ситуациях и самых острых проблемах, которые предстоит решить омбудсмену, рассказал корреспондент канала «360».
По статистике, их основные жалобы распространяются на административные барьеры и волокиту. Ко встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей клинские бизнесмены подготовились основательно. Они сформулировали целый пакет предложений. Речь шла и о смягчении налоговых нагрузок, и о нестационарный торговле, и о сложных отношениях с Роспотребнадзором.
Не просто проверяют, а проверяют очень серьезно, люди не могут сертифицировать свою продукцию, их обвиняют в контрафакте. Пример, который мне сегодня привели — им предложили сертифицировать свою продукцию, задумайтесь, под видом китайской. С этим мы будем очень серьезно разбираться
— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.
Уже пять лет подобные трудности предпринимателям помогает решать
бизнес-омбудсмен
Владимир Головнев. Не так давно с проблемой столкнулась и клинская компания «ДОК». Уполномоченному рассказали про сложности с возмещением НДС по экспортным сделкам. Вопрос «больной», ведь большую часть производимых здесь станков по выпуску бахил и одноразовой медицинской одежды отправляют за рубеж.
Мы очень хорошо работаем по рынкам стран СНГ, несмотря на то, что Украина нас не любила, но оборудование покупала не в Китае, а у нас. Казахстан, Белоруссия — это все наши рынки, ежемесячно мы отгружаем туда оборудование
— Сергей Овчинников, учредитель компании.
Три года назад будущие предприниматели купили китайскую машину для производства бахил. Сначала ее даже не смогли запустись. Когда она заработала, то из-под станка выходил сплошной брак. Тогда и возникла идея собирать такое же оборудование самостоятельно. Теперь их машины не только раскупают, но и привозят им на переоборудование бракованные китайские.
Китайцы копируют наше оборудование на сегодняшний день. Наш станок способен выпускать 230 бахил в минуту. Китайское оборудование — около 60–80 штук в минуту
— Алексей Денщиков, главный механик.
Вопрос этих предпринимателей об НДС будут решать. Что интересно, с большей частью спорных ситуаций удается разобраться на месте в «ручном режиме». На круглом столе присутствуют и налоговики и представители прокуратуры. К диалогу Владимир Головнев намерен подключать также депутатский корпус и областное правительство.