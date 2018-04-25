Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ

Жительницу Иркутска , имеющую задолженность за жилищно-коммунальные услуги в размере более 150 тысяч рублей, сняли с авиарейса Москва-Прага. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Иркутской области.

Женщину остановили на пограничном контроле из-за ограничения на выезд за пределы России , наложенного судебными приставами Ленинского суда Иркутска. Причиной такой меры стали долги иркутянки за ЖКХ, а также отказ от сноса принадлежавшего ей ларька. По информации УФССП, женщина знала об ограничении выезда, но все же предприняла попытку пересечь границу.

После инцидента жительница Иркутска попросила родственников погасить имеющиеся долги, однако ограничение выезда продолжит действовать, пока она не выполнит решение суда о сносе торгового павильона, отмечается на сайте службы приставов.