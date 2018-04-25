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Интересные мастер-классы этой недели
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Интересные мастер-классы этой недели 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Освоить барабанный ритм или научиться ремеслу русских мастериц — выбирать вам. «Вечерка» представляет самые интересные мастер-классы этой недели.
Барабаним!
Станция метро «Автозаводская», ул. Восточная, 4, корп. 1, 28 апреля, 19:00  Студия бразильских барабанов приглашает всех желающих на открытый урок, где вы погрузитесь в атмосферу самого настоящего бразильского карнавала с его горячими ритмами и сумасшедшим драйвом! Подробности: (916) 316-63-46.
Шитье золотом и нитью
Станция метро«Павелецкая», ул. Дербеневская, 20, 29 апреля, 12:00  У москвичей есть уникальная возможность освоить технику вышивки русских мастериц. Участники мастер-класса научатся старинной технике шитья жемчугом «сажение по бели» и приемам золотного шитья «в прикреп» и «по карте». Это прекрасный способ не только научиться создавать потрясающие изделия, но и познакомиться с историей. Подробности уточняйте по телефонам: (499) 550-24-23, (968) 400-24-43.
Вечерняя Москва: последние новости
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