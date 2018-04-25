«В Африку плыл и заблудился?»: на Сортировке водитель застрял в луже, которая похожа на море

Автомобилист из Екатеринбурга сегодня чуть не утопил машину в огромной луже на углу Пехотинцев и Сортировочной. Очевидцы сфотографировали бедолагу, которому пришлось разуться и вылезти на капот машины, почти по самые фары ушедшей под воду.

— Там, судя по всему, яма на дороге, которую из-за воды водитель не увидел и угодил прямо в неё, — рассказал E1.RU молодой человек, который сделал фотографию.

В комментариях к фотографии в сообществе «Типичный Екатеринбург» другие автомобилисты делятся воспоминаниями о том, как они сами и их знакомые оказывались в западне на этом же месте.

«Да там вроде неглубоко, но есть ямы, едешь вроде норм, но носом в ямы клюешь, воды захлёбываешь. Причём, когда мой знакомый дотащил-таки тачку до ближайшего сервиса, узнал от мастеров, что постоянно в этом море возле «Виншампани» кто-нибудь да захлёбывается», — пишут пользователи «ВКонтакте».

«Его как туда занесло? В Африку плыл и заблудился?», «Не доверяй лужам в России , это может быть вход в метро», «Ведь такая простая древняя мудрость: не зная броду — не суйся в воду», — пишут другие комментаторы.

Огромные лужи, похожие на моря, образовались в Екатеринбурге, когда начал таять весь тот снег, который высыпался с неба за вчерашний и сегодняшний день. Синоптики подсчитали, что за 24 апреля в городе выпала половина месячной нормы осадков. Многие жители Екатеринбурга не расстроились и слепили отличных апрельских снеговиков, а кто-то даже не стал отменять конкурс строя и песни среди школьников. Маршировать им пришлось по сугробам.