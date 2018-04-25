В Смоленской области на творческий конкурс «Полицейский дядя Степа» поступили первые работы

В начале апреля УМВД России по Смоленской области при поддержке Общественного совета при УМВД объявило о начале регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году он посвящен 300-летию Российской полиции. Юным смолянам в возрасте от 6 до 14 лет предлагается создать тематические подделки, посвященные сотрудникам правопорядка со времен Российской империи и до наших дней.

Однако к творческому состязанию, приуроченному к такой значимой дате, подключились и сотрудники полиции, даже целые подразделения.

Так, лейтенант полиции Алина Исакова, сотрудник УГИБДД УМВД России по Смоленской области, прислала на конкурс резную шкатулку, а отдел дознания межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» — целую инсталляцию на основе фотоколлажа.

Начальник отделения центра кинологической службы УМВД Дмитрий Семичев представил на суд жюри композицию из глины, концепцию которой описал так: «Меч за щитом, увенчанный двуглавым орлом и окаймленный Георгиевской лентой, олицетворяет Российскую государственность. Три фигуры мужчин, одетых в форму правоохранителей петровской эпохи, советского периода и современного этапа истории, заслоняющие спинами Российскую государственность, призваны передать дух преемственности поколений людей, посвятивших свои жизни защите закона и интересов России».

Поступили на конкурс и детские работы: картина из пластилина, мягкая игрушка, изображающая полицейского с собакой, композиция из цветной бумаги.

Прием поделок на конкурс продолжается. Ждем ваши работы по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского д.13, до 16 мая 2017 года (с пометкой на конкурс «Полицейский дядя Степа»), отдел информации и общественных связей.

Лучшие произведения будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса.

Обращаем внимание, что материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и по окончании мероприятия не возвращаются.

Справки по телефонам: (4812) 77-32-70, 77-65-22.