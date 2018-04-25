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В Смоленской области на творческий конкурс «Полицейский дядя Степа» поступили первые работы
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В Смоленской области на творческий конкурс «Полицейский дядя Степа» поступили первые работы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В начале апреля УМВД России по Смоленской области при поддержке Общественного совета при УМВД объявило о начале регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году он посвящен 300-летию Российской полиции. Юным смолянам в возрасте от 6 до 14 лет предлагается создать тематические подделки, посвященные сотрудникам правопорядка со времен Российской империи и до наших дней.
Однако к творческому состязанию, приуроченному к такой значимой дате, подключились и сотрудники полиции, даже целые подразделения.
Так, лейтенант полиции Алина Исакова, сотрудник УГИБДД УМВД России по Смоленской области, прислала на конкурс резную шкатулку, а отдел дознания межмуниципального отдела МВД России «Вяземский» — целую инсталляцию на основе фотоколлажа.
Начальник отделения центра кинологической службы УМВД Дмитрий Семичев представил на суд жюри композицию из глины, концепцию которой описал так: «Меч за щитом, увенчанный двуглавым орлом и окаймленный Георгиевской лентой, олицетворяет Российскую государственность. Три фигуры мужчин, одетых в форму правоохранителей петровской эпохи, советского периода и современного этапа истории, заслоняющие спинами Российскую государственность, призваны передать дух преемственности поколений людей, посвятивших свои жизни защите закона и интересов России».
Поступили на конкурс и детские работы: картина из пластилина, мягкая игрушка, изображающая полицейского с собакой, композиция из цветной бумаги.
Прием поделок на конкурс продолжается. Ждем ваши работы по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского д.13, до 16 мая 2017 года (с пометкой на конкурс «Полицейский дядя Степа»), отдел информации и общественных связей.
Лучшие произведения будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса.
Обращаем внимание, что материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и по окончании мероприятия не возвращаются.
Справки по телефонам: (4812) 77-32-70, 77-65-22.
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