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Панов сложил полномочия председателя нижегородского отделения «Опоры России»
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Панов сложил полномочия председателя нижегородского отделения «Опоры России» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
25 апреля состоялась внеочередная конференция нижегородского регионального отделения (НРО) «Опора России». На ней делегаты конференции приняли отставку Владимира Панова с поста председателя НРО, о чем сообщает надежный источник агентства новостей Newsroom24.
Напомним, господин Панов возглавил НРО в декабре 2015 года, после того как свои полномочия сложил Дмитрий Бирман. В дальнейшем господин Панов избрался в ГД РФ, а в январе 2018 года стал главой Нижнего Новгорода.
По информации источника, конференция НРО выдвинула кандидатуру Ирины Садовниковой на пост председателя. По итогам голосования госпожа Садовникова была избрана единогласно.
Вместо Ирины Садовниковой в Совет НРО вошла Ирина Войнова.
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