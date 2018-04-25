Панов сложил полномочия председателя нижегородского отделения «Опоры России»

25 апреля состоялась внеочередная конференция нижегородского регионального отделения (НРО) «Опора России». На ней делегаты конференции приняли отставку Владимира Панова с поста председателя НРО, о чем сообщает надежный источник агентства новостей Newsroom24.

Напомним, господин Панов возглавил НРО в декабре 2015 года, после того как свои полномочия сложил Дмитрий Бирман . В дальнейшем господин Панов избрался в ГД РФ , а в январе 2018 года стал главой Нижнего Новгорода.

По информации источника, конференция НРО выдвинула кандидатуру Ирины Садовниковой на пост председателя. По итогам голосования госпожа Садовникова была избрана единогласно.

Вместо Ирины Садовниковой в Совет НРО вошла Ирина Войнова.