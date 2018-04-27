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Вести.net: Huawei может попасть под американские санкции
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Вести.net: Huawei может попасть под американские санкции 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В США начато расследование в отношении крупнейшего производителя телеком-оборудования Huawei. Компанию подозревают в поставках продукции в Иран в обход американских санкций.
Подробностей мало, но известно, что если компанию признают виновной, то ее саму ждут санкции со стороны американского министерства финансов и торговли. Речь может идти о запрете на поставки оборудования в США и на импорт из США технологий, включая процессоры Qualcomm и даже, возможно, ОС Android. Google сейчас проводит консультации и ищет возможность оставить доступ к этой ОС другой китайской компания, ZTE, которая попала под такие санкции неделю назад.
Обе эти телеком-бренда уже не первый год сталкиваются с давлением со стороны американcких властей. Сначала речь шла о подозрениях в шпионаже (якобы их устройства позволяют перехватывать конфиденциальную информацию и передавать ее китайским властям), теперь вот запрещенная торговля с Ираном.
Причем нужно понимать, что речь идёт о большом бизнесе. Тот же Huawei крупнейший мировой поставщик оборудования для сотовых операторов и третий в мире производитель смартфонов. Если и он лишится доступа к американским технологиям и ОС Android, то это может уже ударить по всей экосистеме, которую выстраивает Google. Потому что все китайские (а точнее все не американские) производители смартфонов вполне могут осознать зависимость от политических настроений Вашингтона и начать активно искать альтернативную платформу для смартфонов. Подробности — в программе Вести.net.
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