Льготы на железнодорожные перевозки зерна могут продлить

Собрать урожай — полдела, главный вопрос — как его успешно реализовать. В том числе требуется решить проблему с поставками из регионов-зернопроизводителей, которые удалены от главных рынков сбыта и прежде всего — морских портов страны. Транспортная составляющая зачастую делает такие поставки невыгодными.

В итоге, как рассказали "Российской газете" в минсельхозе, ведомство выступило с предложением продлить субсидирование тарифа на перевозки железнодорожным транспортом и сделать его бессрочным. Соответствующее предложение об изменениях в действующее постановление направлено в правительство, уточнили в пресс-службе. Сейчас льготы действуют до 30 июня. Они распространяются на поставки зерна из регионов Центральной России и Поволжья, а также из Сибири. Для компенсации затрат на перевозку уже выделено три миллиарда рублей, а если действие льгот будет продлено на весь год, потребуется еще примерно столько же.

"Идея правильная, — уверен президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан . — Транспортные расходы — это довольно существенная составляющая конечной цены".

Экспортный потенциал страны по зерновым за последние годы существенно вырос, так что теперь на первый план выходит ценовая конкуренция на мировом рынке. «В этой связи субсидирование перевозок зерна железнодорожным транспортом — весьма действенное решение, — считает директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина . — Зерно идет на экспорт все лето — вплоть до окончания уборки, к тому же необходимо реализовывать еще и значительные запасы прошлого урожая».

Около 40 миллионов тонн только пшеницы Россия может поставить за рубеж в этом году

Однако Тюрина считает, что субсидирование перевозок не должно быть априори постоянным — этому механизму требуется гибкость. «Нужно четко отслеживать баланс производства и потребления, и когда есть потребность, субсидирование продлевать, а когда возникает риск дефицита — отменять», — пояснила она.

По мнению директора аналитического центра компании «СовЭкон» Андрея Сизова , инициатива минсельхоза ситуацию мало изменит. «Сейчас необходимо заниматься „скучными“ вещами, такими как развитие конкуренции на транспорте, привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты (строительство тех же портов), снижение в целом железнодорожных тарифов для зерна и так далее, — перечисляет он. — А то, что делается сегодня, — это малозаметная поддержка в ручном режиме производства зерна в тех регионах, где это зачастую экономически малообоснованно».