Как сестра милосердия Римма Иванова подняла солдат в атаку

Римма Михайловна Иванова родилась 15 июня 1894 года в Ставрополе , в семье священнослужителя. Её характер был по-христиански кротким, но при этом необычайно сильным и жертвенным. Девочка всегда бросалась на помощь тем, кто в этом нуждался, именно христианское милосердие составляло радость и смысл её жизни.

Учёба и планы

Когда Римме исполнилось 6 лет, она поступила в Ольгинскую женскую гимназию. Училась она успешно и пользовалась всеобщей симпатией.

Накануне окончания гимназии судьба предоставила девушке возможность совершить её первый подвиг. Гимназистки гуляли в городском парке, который располагался на берегах озера. Один из гуляющих, молодой человек, поскользнулся на подмостках, попал сразу на глубокое место и стал тонуть. Дело было на глазах у многих, но на помощь кинулась только Римма — как была, в платье и туфельках, и она сумела спасти юношу.

Римме исполнилось 19 лет, когда она окончила гимназию и устроилась на работу народной учительницей в село Петровское Благодарненского района Ставрополья . Отзывы о её работе были прекрасные. Римма мечтала поехать в Петербург и продолжить образование, но этим намерениям помешала Первая мировая война.

Ангел на фронте

В первые же дни войны Римма Иванова поступила на краткосрочные курсы медицинских сестёр и одновременно устроилась работать в ставропольский епархиальный лазарет, куда уже прибывали раненые. В январе 1915 года, несмотря на протесты родителей, Римма отправилась на фронт в составе 83-го Самурского пехотного полка, который базировался в Ставрополе.

Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, а также чтобы попасть на передовую, девушка остригла волосы, переоделась в мужчину и стала называть себя Иваном Ивановым . Вскоре инкогнито было раскрыто, но невзирая на то, что женщины служили только в тыловых лазаретах, Римме разрешили остаться на фронте. Она постоянно бросалась в самое пекло боя и отважно вытаскивала раненых из-под шквального огня немецких войск. За три месяца жестоких боёв девушка спасла около 600 бойцов, в том числе нескольких офицеров. Она была удостоена двух георгиевских медалей «За храбрость» 4 и 3 степени и солдатским Георгиевским крестом. Сослуживцы боготворили отважную сестру милосердия и считали её талисманом полка. На общих фотографиях видно, насколько уважительно и трепетно относились к ней солдаты и офицеры. Именно тогда девушка получила прозвище Святая Римма.

В письмах Риммы к родителям проявлялось величие и чистота её души, а также масштаб помыслов, невероятный для скромной провинциалки: «Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу… Мои хорошие, не беспокойтесь ради Бога. Если любите меня, то старайтесь делать так, как мне лучше… Вот это и будет тогда истинная любовь ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги, Господи! Молитесь за Россию и человечество».

Летом 1915 года Иванова получила отпуск и провела его в Ставрополе с родителями. В сентябре она вновь вернулась на фронт, на этот раз в расположение 105 Оренбургского пехотного полка, под начало своего брата, полкового врача Владимира Иванова

Римма добилась назначения фельдшером в 10-ю роту, которая сражалась на передовой. 9 сентября 1915 года полк атаковал немецкое расположение неподалёку от села Мокрое Дуброво Гродненской губернии. Бой был неравным и жестоким. Невзирая на то, что вокруг свистели пули и рвались снаряды, Римма продолжала спасать раненых и оказывать им медицинскую помощь.

Враг почти вплотную подошёл к русским позициям. Все офицеры были убиты, среди солдат началась паника и бегство. Тогда Римма в своём белом платке сестры милосердия выскочила из окопа и с криком: «Солдаты, за мной!» и увлекла за собой всех, кто ещё был способен держать в руках оружие.

Контратака была успешной, русские боевые части ворвались во вражеские окопы и выбили немцев с занятых ими рубежей.

Римма в этом сражении получила смертельное ранение разрывной пулей. Ей был всего 21 год.

Посмертная память

Девушку оплакивали все, кто её знал. По инициативе личного состава полка на имя императора Николая II было отправлено прошение о посмертном награждении Риммы Ивановой Георгиевским крестом 4-й степени, которым награждались только офицеры. Прежде этим орденом была награждена всего одна женщина: его учредительница императрица Екатерина II. Несмотря на то, что Римма не была ни дворянкой, ни офицером, вообще не была воином и лично не сражалась, император подписал прошение.

Интересно, что за этим последовала нота протеста со стороны уязвлённой Германии : как мог русский царь наградить боевым орденом сестру милосердия, которой сражаться не полагалось.

Римму Иванову похоронили в родном Ставрополе, в Андреевской церкви, воздав ей воинские почести. Протоиерей Сергей Никольский сказал во время похорон: Сестра милосердия стала предводителем воинства. Франция имела Орлеанскую деву — Жанну д`Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову. Имя её отныне будет вечно жить в царствах мира».

О героине сложили песню, в её честь учредили стипендию.

Общественность начала сбор средств, чтобы установить памятник героине на её родине. Но произошёл переворот, а большевиков интересовали личности совсем иного порядка. Могила Риммы Ивановой, спасшей ценой собственной жизни столько русских солдат, была сровнена с землёй. Уже в наше время приблизительно определили место её захоронения и установили там скромное надгробие. На здании бывшей Ольгинской гимназии помещена памятная доска. Ставропольской епархией и медицинским колледжем учреждена премия имени Риммы Ивановой за жертвенность и милосердие.