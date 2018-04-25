Западные эксперты нашли объяснение попаданию «Томагавков» в руки России 

Зарубежные военные эксперты усомнились в том, что показанные в Москве «Томагавки» и другие западные ракеты были сбиты сирийским ПВО, сообщают СМИ.
«Я не знаю, перехватили ли Россия или Сирия ракеты Tomahawk. Хотя я уверен, что у них есть немало фрагментов для изучения благодаря оружию, которое поражает их цели», — сказал эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, передает Business Insider.
По его мнению, во многих областях военной техники Россия отстала от США, однако российские крылатые ракеты «действительно боеспособны». Эксперт считает, что крылатые ракеты — не та сфера, где Москве позарез нужен доступ к западным технологиям.
Вместе с тем Бронк заметил, что Россия «хотела бы изучить неповрежденный блок 4 Tomahawk», чтобы взглянуть на датчик и систему наведения.
Он также добавил, что заявление России о перехвате Tomahawk, скорее всего, было «позерством, чтобы смутить США».
Переданные Сирией России западные ракеты могут дать важную информацию, ранее заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.
Напомним,14 апреля флот США при поддержке авиации Франции и Британии выпустил 103 ракеты по Сирии. 71 была перехвачена сирийскими ПВО. Некоторые боеприпасы удалось захватить неповрежденными. Две американских ракеты Tomahawk привезли в Россию, их изучают специалисты.