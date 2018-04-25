Западные эксперты нашли объяснение попаданию «Томагавков» в руки России

Зарубежные военные эксперты усомнились в том, что показанные в Москве «Томагавки» и другие западные ракеты были сбиты сирийским ПВО, сообщают СМИ.

По его мнению, во многих областях военной техники Россия отстала от США , однако российские крылатые ракеты «действительно боеспособны». Эксперт считает, что крылатые ракеты — не та сфера, где Москве позарез нужен доступ к западным технологиям.

Вместе с тем Бронк заметил, что Россия «хотела бы изучить неповрежденный блок 4 Tomahawk», чтобы взглянуть на датчик и систему наведения.

Он также добавил, что заявление России о перехвате Tomahawk, скорее всего, было «позерством, чтобы смутить США».

Виктор Мураховский. Переданные Сирией России западные ракеты могут дать важную информацию, ранее заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии