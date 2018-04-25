Ещё
Западные эксперты нашли объяснение попаданию «Томагавков» в руки России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные эксперты нашли объяснение попаданию «Томагавков» в руки России 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Зарубежные военные эксперты усомнились в том, что показанные в Москве «Томагавки» и другие западные ракеты были сбиты сирийским ПВО, сообщают СМИ.
«Я не знаю, перехватили ли Россия или Сирия ракеты Tomahawk. Хотя я уверен, что у них есть немало фрагментов для изучения благодаря оружию, которое поражает их цели», — сказал эксперт из Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк, передает Business Insider.
По его мнению, во многих областях военной техники Россия отстала от США, однако российские крылатые ракеты «действительно боеспособны». Эксперт считает, что крылатые ракеты — не та сфера, где Москве позарез нужен доступ к западным технологиям.
Вместе с тем Бронк заметил, что Россия «хотела бы изучить неповрежденный блок 4 Tomahawk», чтобы взглянуть на датчик и систему наведения.
Он также добавил, что заявление России о перехвате Tomahawk, скорее всего, было «позерством, чтобы смутить США».
Переданные Сирией России западные ракеты могут дать важную информацию, ранее заявил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.
Напомним,14 апреля флот США при поддержке авиации Франции и Британии выпустил 103 ракеты по Сирии. 71 была перехвачена сирийскими ПВО. Некоторые боеприпасы удалось захватить неповрежденными. Две американских ракеты Tomahawk привезли в Россию, их изучают специалисты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Одного из разработчиков отравляющих веществ сбила машина в Анапе Пресняков-старший экстренно госпитализирован в московскую больницу Иллюзионист Акопян рассказал о дневнике отца с секретами фокусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции289
Афганцы перекрыли центр Киева176
МИД обратился к россиянам33
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью159
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ65
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение