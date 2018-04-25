Макрон: попытки предотвратить появление у Ирана ядерной бомбы не должны привести к войне

"Иран никогда не должен обзавестись никакими ядерными вооружениями. Ни сейчас, ни через пять лет, ни через 10 лет. Никогда. Однако эта политика никогда не должна привести нас к войне на Ближнем Востоке", — сказал французский лидер.

"Это правда, что нынешнее соглашение, возможно, не снимает всех [вызванных деятельностью Ирана] обеспокоенностей, и чрезвычайно важных обеспокоенностей. Это правда. Но нам не следует отказываться от него, не выработав нечто существенное, более существенное на замену [СВПД]. В этом заключается моя позиция", — сказал французский лидер.

"Поэтому Франция не выйдет из СВПД, — заявил Макрон. — Потому что мы его подписали".

Новый миропорядок

Он добавил, что зарождение нового мирового порядка бросает вызов Европе и Соединенным Штатам.

"XXI век принес серию новых угроз и новых вызовов, которых наши предшественники, возможно, даже и не представляли, — сказал Макрон. — Нашим самым сильным убеждениям бросает вызов зарождение пока еще не известного нового мирового порядка".

"Сейчас Европа и Соединенные Штаты должны вместе встретить глобальные вызовы текущего столетия. И мы не можем принимать как данность наши трансатлантические историю и узы. Риску подвергаются, прежде всего, сами западные ценности. Мы должны добиться успеха в преодолении этих вызовов", — добавил французский лидер.

США и Европа в складывающейся ситуации должны «продемонстрировать, что демократия является лучшим ответом на возникающие сегодня вопросы и сомнения», считает Макрон. Его обращение к американским законодателям пришлось на 58-ю годовщину выступления перед Конгрессом США Шарля де Голля.

Единство перед лицом угроз

ООН. Президент Франции также призвал к единству перед лицом новых угроз и сохранению влияния таких структур, как НАТО

"Мы можем выбрать изоляционизм, отход, национализм. Это один из вариантов", — сказал он, обращаясь к американским законодателям. По его словам, это позволит на какое-то время забыть о страхах, «но закрытые от всего мира двери не остановят его эволюцию». «Нам нужно держать наши глаза широко открытыми перед лицом новых рисков, стоящих прямо перед нами», — продолжил французский лидер.

"Я убежден, что если мы решим смотреть шире, то мы станем сильнее", — продолжил он. Макрон выразил уверенность в том, что это позволит «не дать радикальному национализму покачнуть мир, полный надежд на процветание».

"Это критический момент. Если мы не начнем действовать немедленно, как мировое сообщество, то я уверен, что международные институты, включая ООН и НАТО, не смогут более применять свой мандат", — добавил президент Франции.

Торговые войны

Торговые войны только навредят странам, в том числе США и Франции, а вопросы торгового дисбаланса необходимо решать через Всемирную торговую организацию (ВТО), считает французский лидер.

"Торговые войны не являются правильном ответом" на изменения в мировой торговле, заявил он. «Нам определенно нужна честная и свободная торговля. Коммерческая война не сопоставляется с нашей миссией, с нашей историей и нашими обязательствами в рамках глобальной безопасности», — сказал Макрон.

"Я верю в то, что мы можем найти ответы на вполне обоснованные обеспокоенности, касающиеся торгового дисбаланса, путем обсуждения этого в рамках ВТО и нахождения скоординированных решений", — добавил он.

Соглашение по климату

Макрон также выразил в среду уверенность в том, что США возобновят свое участие в Парижском соглашении по климату.

"Я уверен, что США когда-нибудь вновь присоединятся к Парижскому соглашению", — отметил он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.