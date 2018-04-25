Полиция расследует загадочную смерть школьницы в Екатеринбурге

Тело учащейся 11 класса обнаружили недалеко от многоэтажного дома в Екатеринбурге . Правоохранители пока отказываются комментировать происшествие, сообщило агентство Ura.ru.

Девушку обнаружили у 25-этажной

высотки по улице Рассветной. Местные жители посочувствовали близким погибшей в соцсетях.

Очень жаль, когда из жизни уходят молодые. Неважно, может ветер в голове, может лямур, может с родителями проблемы, просто этих людей уже нет! Жизнь надо любить, какая бы она не была

— пользователь.

По словам источника, «она бегала по крыше и случайно упала».

Сотрудник

ООО «Нордстрой»