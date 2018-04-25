Полиция расследует загадочную смерть школьницы в Екатеринбурге 

Тело учащейся 11 класса обнаружили недалеко от многоэтажного дома в Екатеринбурге. Правоохранители пока отказываются комментировать происшествие, сообщило агентство Ura.ru.
Девушку обнаружили у 25-этажной
высотки по улице Рассветной. Местные жители посочувствовали близким погибшей в соцсетях.
Очень жаль, когда из жизни уходят молодые. Неважно, может ветер в голове, может лямур, может с родителями проблемы, просто этих людей уже нет! Жизнь надо любить, какая бы она не была
— пользователь.
По словам источника, «она бегала по крыше и случайно упала».
Сотрудник
ООО «Нордстрой»
погиб при обслуживании экскаватора в ЯНАО. Во время замены забурника шнека отлетел крепежный элемент, и тяжелая конструкция обрушилась на мужчину. Проводится расследование.