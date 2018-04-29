«Устали от виртуального». Эксперты о современном смысле майских праздников

Россияне всегда с нетерпением ждут майские праздники. Кто-то отправится на отдых, кто-то на дачу, а многие выйдут на первомайскую демонстрацию. «АиФ-Юг» попытался выяснить, что же такое Первомай: праздник или попросту длинные выходные.

«Вкус» праздника

Для краснодарцев первомайские шествия — традиционный атрибут праздника. Так, в прошлом году в праздничной колонне по улице Красной прошли более 56 тысяч горожан. Конечно, в демонстрации принимали участие представители политических партий и общественных движений, профсоюзов, ветеранских организаций и разных предприятий.

Горожане любят этот праздник и отмечают его масштабно. На главную улицу города приходят целыми семьями. Дело не только в самом шествии. В этот день на улицах проходят концерты, ярмарки.

«Если вдруг 1 мая остаюсь в городе, обязательно иду смотреть демонстрацию, — рассказывает жительница Краснодара Елена Астафьева . — Я из детства помню «вкус» этого праздника. В этот день мы с мамой всегда надевали нарядные платья, мне завязывали белые банты, папа обязательно был в костюме и галстуке. Еще покупались шары, и я, готовая взлететь вместе с ними, с гордостью шагала по улице Красной. После, все вместе шли в кафе-мороженое. Полное ощущение счастья. А ближе к вечеру к нашей семье присоединялись друзья, и мы ехали к кому-нибудь на дачу жарить шашлык. Сейчас этот день я провожу примерно по такому же сценарию, только мама — уже я. Мои дети не так трепетно относятся к 1 мая. Для них это просто дополнительный выходной. Для меня же — ностальгия. И я прекрасно помню девяностые, когда было не до праздников. Надо было сводить концы с концами. Но все «устаканилось», и Первомай — снова торжество».

Для тех, у кого есть огороды, длинные выходные — тоже своего рода праздник. Как раз время все прополоть, полить, высадить. Не зря же он называется Праздник Весны и Труда.

Кемерово и Надо сказать, что не во всех регионах этот праздник отмечают так масштабно. Накануне мы поинтересовались у коллег из Казани Архангельска , как будет проходить Первомай у них.

Например, в Казани представители партий собирались провести митинги в разных местах города. Массовых шествий не планировалось. В самом Кемерово ничего масштабного также не намечалось, а вот в Новокузнецке собирались выйти на автопробег. В Архангельске на демонстрацию все-таки выходят. Но большая часть отправляется на дачи.

«Жары у нас, конечно, нет, но обещают до 6 градусов тепла. Для нас это уже праздник, и хочется уже на природу, — рассказала главный редактор «АиФ в Архангельске» Наталья Попова . — Первого мая все традиционно выезжают на первые шашлыки и любуются только что появившимися крокусами».

Все хотят общения

«В Краснодаре масштабно проходят две демонстрации — 1 и 9 мая — «Бессмертный полк», — говорит социальный технолог Николай Петропавловский . — И у каждого из этих шествий своя составляющая. Например, моя семья большим составом ежегодно выходит на акцию «Бессмертного полка» с портретами отцов и дедов.

Понятно, что делаем это по доброй воле, более того, вы не представляете, какую гордость и душевный подъем испытываем мы, да и все люди, шагающие в колонне. В этот момент особенно четко понимаешь значение слов — «мы помним», «мы гордимся». Все с удовольствием поют песни военных лет. В эти мгновения как никогда обостряется ощущение праздника, Великой Победы. И, наверное, эта одна из немногих акций, несущая в себе огромный патриотический подтекст.

Первое мая — тоже праздник. Здесь нет такого энергетического накала, но люди с удовольствием выходят на первомайскую демонстрацию и праздничные гуляния. А знаете, почему с каждым годом в этих шествиях людей все больше? Люди устали от виртуальной жизни, им хочется чего-то живого, настоящего. Первомай — это, в первую очередь, праздник человеческого общения».

«Первомай, родившийся более века назад как День международной солидарности трудящихся, сегодня отмечается как Праздник Весны и Труда, — рассказывает лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб . — Однако, главная традиция этого праздника — проведение демонстраций — в последние годы все популярнее. Главный лозунг, с которым профсоюзы выйдут на улицы в этом году: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».

1 мая в первомайских колоннах в нашей стране, от Калининграда до Владивостока , пройдут более 2,7 млн членов профсоюзов, в том числе более 941 тыс. молодежи. На Кубани — более 400 тысяч и около 160 тысяч молодежи (соответственно).

Первомайские торжества пройдут во всех муниципальных образованиях края в форме шествий, митингов, народных гуляний с ярмарками, концертами и спортивными соревнованиями. Планируется проведение 40 шествий и 7 митингов (в Геленджике , Апшеронском, Белоглинском, Динском, Кавказском, Северском и Туапсинском районах). Первомайская демонстрация традиционно пройдет и в Краснодаре. Сбор на улице Красной (от Гимназической до Пашковской) с 9.00. Начало шествия в 10.00. По предварительным данным, на демонстрацию придут 52 тыс. человек, молодежи — 22 тысячи.

Первомай, как часть истории, наших традиций, остается одним из самых любимых праздников для людей разных поколений на протяжении многих лет. Какое бы значение не приписывали первомайским торжествам и тем лозунгам, что звучат в этот день, первый майский день по-прежнему символизирует добро, оптимизм и искренние надежды только на лучшие перемены».

Пролетарская «маевка»

«Еще до революции было популярно празднование дня 1 мая, пришедшее в Россию из Европы, — комментирует писатель, кандидат исторических наук Игорь Васильев . — Праздник весны отмечали словаки, чехи, поляки, венгры, ирландцы, англичане, немцы. Приезжие иностранцы, селившиеся при Петре I в Немецкой слободе, отмечали праздник пышно, с фейерверками. Народные гуляния иноземцев назывались немецкими станами. Царю празднества понравились. Пётр I, взявший курс на европеизацию страны, придал празднику официальный характер».

По его словам, первоначально 1 мая был праздником европеизированных горожан самых крупных городов Российской империи, в сельской местности его долгое время не отмечали. Праздник носил исключительно развлекательный характер. Но к концу XIX столетия 1 мая все больше становился днем борьбы за права рабочих, его стали активно использовать для пропаганды социалистических идей.

На Кубани первая «пролетарская маевка» состоялась в Новороссийске в 1900 г., в Екатеринодаре — в 1902 г. Не удивительно, что 1 мая стал одним из первых советских праздников, который начал утверждаться на Кубани.

«В первой четверти XX в. окончательно оформилась стилистика празднования главных советских праздников. Важнее всего была праздничная демонстрация, — продолжает историк. — Праздники День международной солидарности трудящихся 1 мая и очередная годовщина Октябрьской Революции отмечались по сходному сценарию. Вначале перед трибунами с руководством проходили колонны демонстрантов, затем открывался праздничный митинг. Впереди колонны обычно шли ветераны, потом — школьники, особенно часто — юные спортсмены, следом — колонны промышленных предприятий, потом — сельскохозяйственных, за ними — колонны учреждений инфраструктуры и сферы услуг. «Первомай» был несколько более неформален, чем «7 ноября». На первомайской демонстрации допускались элементы костюмированного шествия и прочее».