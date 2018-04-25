«Будем добиваться его оправдания»: адвокат Давидыча прокомментировал решение Европейского суда

Жорин заявил, что он и его подзащитный надеются, что российский суд учтет позицию ЕСПЧ при продлении меры пресечения в мае этого года и сменит наказание на «соответствующее его ситуации».

По словам адвоката, планы Китуашвили не изменились, он все так же планирует бороться.

Как он чувствует себя в тюрьме после двух лет нахождения там? Очевидно, что не очень хорошо. Он больше двух лет находится под стражей по надуманному обвинению. После выхода из тюрьмы Эрик так же продолжит борьбу, так же продолжит делать то, что делал ранее. Он не сломлен, достаточно решительно настроен, его планы не изменились. Будем добиваться его оправдания

— Сергей Жорин.

Правозащитник уточнил, что надеется на непредвзятость суда и вынесение справедливого приговора, «а справедливым может быть только оправдательный».

Давидыча задержали в феврале 2016 года. Его обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами. следователи полагают, что в июне 2088 года блогер инсценировал хищение дорогого автомобиля, а потом представил в страховую компанию заведомо ложные документы и получил возмещение в размере 1,35 миллиона рублей. Давидыч вину не признает.