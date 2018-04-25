В Крыму продолжают гибнуть дельфины

На юго-восточном побережье Крыма продолжают массово выбрасываться на берег дельфины. Согласно данным морских биологов проекта «Безмятежное море», созданного для защиты черноморских дельфинов, с начала марта текущего года не берег было выброшено более 50 мертвых дельфинов. Точную причину массовой гибели краснокнижных млекопитающих ученые не назвали.

Керченские активисты общественной организации «Республиканское антикоррупционное бюро», со ссылкой на керченских экологов утверждают, что массовая гибель дельфинов может быть связана с непрекращающимся уничтожением дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища. Нижне-Чурбашское хвостохранилище — это гидротехническое сооружение, предназначенное для захоронения токсичных отвальных отходов (хвостов), образовавшихся в процессе обогащения железной руды.

Андрей Артов, заместитель руководителя республиканской общественной организации «Экология и мир» напротив, утверждает, что гибель дельфинов связана с рыболовным промыслом.

«Практически все мертвые дельфины, выброшенные на берег, погибли в сетях. До 95% их погибает именно таким образом. Вероятность отравления крайне мала. Дельфин — одна из высших биологических форм жизни в море. Если бы имело место заражение вод, то сначала должны были бы погибнуть более примитивные виды. Насколько мне известно, этого не происходит, так что волноваться не стоит», — отметил биолог.