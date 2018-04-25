Мосгосэкспертиза: В подъездах жилых домов установят еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) сообщает о ходе рассмотрения проектной документации на установку подъемных платформ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в многоквартирные дома столицы (с 22.03.18 по 24.04.18).

В скором времени в подъездах жилых домов столицы появятся еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения. Как сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева , проекты на их установку уже получили положительные заключения ведомства.

«Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность формирования в столице безбарьерного пространства, улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, с каждым годом в Москве в рамках создания доступной городской среды увеличивается доля зданий, приспособленных для комфортного доступа и передвижения маломобильных групп населения», — заявила Анна Яковлева.

Подъемные платформы будут установлены в подъездах многоквартирных домов в СЗАО (21 платформа), САО (10 платформ), СВАО (7платформ), ЮАО (13 платформ) и ВАО (5 платформ). На юго-востоке столице появятся две платформы, а на западе — одна.

Подъемники обеспечат беспрепятственный доступ в подъезд маломобильным группам населения. Проектами предусматривается установка в подъездах подъемных платформ вертикального перемещения, обустройство входных групп, устройство наружных пандусов с ограждением, а также замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, всего Мосгосэкспертизой с начала 2018 года было согласовано более 130 проектов на установку подъемных платформ для маломобильных групп населения.