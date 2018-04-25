Мосгосэкспертиза: В подъездах жилых домов установят еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза) сообщает о ходе рассмотрения проектной документации на установку подъемных платформ для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в многоквартирные дома столицы (с 22.03.18 по 24.04.18).
В скором времени в подъездах жилых домов столицы появятся еще 59 подъемных платформ для маломобильных групп населения. Как сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, проекты на их установку уже получили положительные заключения ведомства.
«Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность формирования в столице безбарьерного пространства, улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, с каждым годом в Москве в рамках создания доступной городской среды увеличивается доля зданий, приспособленных для комфортного доступа и передвижения маломобильных групп населения», — заявила Анна Яковлева.
Подъемные платформы будут установлены в подъездах многоквартирных домов в СЗАО (21 платформа), САО (10 платформ), СВАО (7платформ), ЮАО (13 платформ) и ВАО (5 платформ). На юго-востоке столице появятся две платформы, а на западе — одна.
Подъемники обеспечат беспрепятственный доступ в подъезд маломобильным группам населения. Проектами предусматривается установка в подъездах подъемных платформ вертикального перемещения, обустройство входных групп, устройство наружных пандусов с ограждением, а также замена наружных и тамбурных дверных блоков с оборудованием их системой автоматического открывания и доводчиком.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, всего Мосгосэкспертизой с начала 2018 года было согласовано более 130 проектов на установку подъемных платформ для маломобильных групп населения.