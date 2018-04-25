Дмитрий Азаров провел ряд рабочих встреч в Москве

А 25 апреля глава региона встретился с заместителем президента — председателем правления банка ВТБ Денисом Бортниковым . Стороны обсуждали вопросы взаимодействия в рамках поддержки региональных проектов в сфере малого и среднего бизнеса, работу банков в регионе.

Также Дмитрий Азаров провел встречу с земляками, работающими в федеральных органах власти, крупных компаниях и корпорациях.