Трамп обсудит с главой Apple несправедливое отношение к США в торговле 

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главой корпорации Apple Тимом Куком, чтобы обсудить, в том числе, вопросы международной торговли, написал Трамп в среду в своем Twitter.
"С нетерпением жду моей встречи с Тимом Куком из Apple. Мы будем говорить о многих вещах, в том числе о том, как с США нечестно обращались многие годы многие страны в вопросах торговли", — написал президент.
Трамп регулярно встречается с представителями бизнеса, хотя хорошие отношения у него складываются не со всеми. В частности, он в начале своего президентства создал промышленный совет, в который вошли руководители ведущих компаний США, но в августе 2017 года распустил его после того, как его один за другим из-за несогласия с его политикой покинули глава SpaceX Илон Маск, глава The Walt Disney Company Роберт Игер, генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич и ряд других крупных бизнесменов.