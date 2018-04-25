Трамп обсудит с главой Apple несправедливое отношение к США в торговле

"С нетерпением жду моей встречи с Тимом Куком из Apple. Мы будем говорить о многих вещах, в том числе о том, как с США нечестно обращались многие годы многие страны в вопросах торговли", — написал президент.