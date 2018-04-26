Пресняков-старший перенёс инфаркт 

Владимир Пресняков‐старший попал в клинику с инфарктом, передает НСН.
Сноха Преснякова-старшего (жена Владимира Преснякова‐младшего) Наталья Подольская подтвердила, что её свёкр госпитализирован, он лежит в одном из столичных кардиоцентров. По её словам, врачи оказали помощь Владимиру Петровичу, в целом всё уже в порядке. «Дело идёт на поправку, мы его навещаем», — рассказала Подольская.
Владимиру Преснякову-старшему 72 года. Он стал популярен во время работы в ансамбле «Самоцветы» — знаменитом ВИА времён Советского Союза — в качестве саксофониста и композитора. Его песни исполняют такие мэтры эстрады, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Лариса Долина, поп-звёзды.