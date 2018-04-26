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В Культурном центре на Краснодарской всех желающих научат танцевать
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В Культурном центре на Краснодарской всех желающих научат танцевать 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
В структурном подразделении Культурного центра имени Астахова на улице Краснодарской 29 апреля дадут мастер-класс «Танцуем вместе».
— На занятии участники под веселую и зажигательную музыку будут повторять движения за ведущим. Мастер-класс для всей семьи пройдет в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп», — пояснила менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.
Начало в 11.00. Вход свободный, но нужна регистрация по телефону 8 (495) 351-14-67.
Подразделение Культурного центра имени Астахова находится по адресу улица Краснодарская, 21. (мю)
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