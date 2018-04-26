В Культурном центре на Краснодарской всех желающих научат танцевать

В структурном подразделении Культурного центра имени Астахова на улице Краснодарской 29 апреля дадут мастер-класс «Танцуем вместе».

— На занятии участники под веселую и зажигательную музыку будут повторять движения за ведущим. Мастер-класс для всей семьи пройдет в рамках работы клуба выходного дня «Калейдоскоп», — пояснила менеджер по культурно-массовому досугу центра Анастасия Дамарская.

Начало в 11.00. Вход свободный, но нужна регистрация по телефону 8 (495) 351-14-67.

Подразделение Культурного центра имени Астахова находится по адресу улица Краснодарская, 21. (мю)