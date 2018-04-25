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В Петербурге предложил ограничить тремя часами доступ в соцсети
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В Петербурге предложил ограничить тремя часами доступ в соцсети 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: depositphotos.com
С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин стал автором законопроекта, которым предлагается предоставлять доступ в соцсети для россиян только через сайт Госуслуг и не более чем на три часа в день, говорится на станице депутата в Facebook.
Депутат Анохин в среду опубликовал видео, в котором сообщил, что сдал на юридическое заключение проект федерального закона «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека».
"В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет. Участились случаи использования сетевых сообществ в противоправных целях, особенно с использованием возможностей разрушительного воздействия виртуального общения на психику несовершеннолетних. Условием такой противоправной деятельности становится анонимность участников сетевых сообществ в сети Интернет", — говорится в опубликованной депутатом пояснительной записке к законопроекту.
Согласно законодательной инициативе, доступ гражданам в соцсети предлагается предоставлять только после регистрации на сайте Госуслуг и не более чем на три часа в день суммарного времени. Несовершеннолетним депутат Анохин предлагает запретить доступ в соцсети из образовательных, медицинских и иных организаций.
Указанные ограничения, по мнению депутата, следует распространить на граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или пребывающих на территории России, а также следующих через Россию транзитом.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, представляющий в городском парламенте фракцию "Единой России", ранее вызвал на рэп-баттл своего коллегу, одного из авторов инициативы провести референдум о статусе Исаакиевского собора Максима Резника, и тот принял вызов. Баттл в пять раундов по две минуты прошел в начале октября в литературно-поэтической форме. Среди затронутых тем были вопросы о публичных протестных мероприятиях, передача Исаакиевского собора РПЦ, присоединение Крыма к России, ситуация вокруг фильма «Матильда», борьба с коррупцией.
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