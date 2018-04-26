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Постпред при ОЗХО прокомментировал угрозы США по применению силы в Сирии
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Постпред при ОЗХО прокомментировал угрозы США по применению силы в Сирии 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США вновь угрожают Сирии применением силы, но Россия этого не допустит, заявил на пресс-конференции постпред РФ при организации Александр Шульгин.
Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе. Среди них — семья с тремя детьми, включая 11-летнего мальчика Хасана Диаба, который рассказал о том, как его поливали водой после предполагаемой химатаки.
"Они (провокации — ред.) возможны, потому что американские наши партнеры опять угрожают новым применением оружия против Сирии, но мы этого не допустим", — заявил он.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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