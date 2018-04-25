Приставы рассказали воронежцам, как отправиться в путешествие с чистой совестью и без долгов

Воронеж присоединился к всероссийской акции «Узнай о своих долгах». 8,5 тыс. жителей региона на майские праздники не смогут выехать за пределы России из-за неоплаченных долгов. Такие данные сегодня озвучили в службе судебных приставов. Чтобы избежать лишних проблем в день выезда, воронежцам советуют заранее поискать себя в банке исполнительных производств. Сервис находится на официальном сайте службы судебных приставов. Там же можно и оплатить долги, если они есть.

А сегодня воронежцы могли получить необходимую информацию лично. Наш город присоединился к всероссийской акции «Узнай о своих долгах». На железнодорожном вокзале развернули мобильный пункт, где каждый мог узнать, сколько и кому должен. Очереди не было, граждане узнавать о своих долгах побаивались. — Не очень смело подходят, но порядка 10 человек к нам сегодня обратились. Люди знают, видимо, что отсутствует задолженность, и пытаются, может быть, минимизировать риски, — сообщила и.о. старшего судебного пристава Центрального РОСП Наталья Савская.