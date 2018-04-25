Платим аккуратно. Как прожить год без энергетических хлопот?

Жители региона привыкли, что ресурсоснабжающие организации в силу закона дисциплинируют неплательщиков. Но добросовестных потребителей услуг они ценят и хотят поощрять.

Например, «ТНС Энерго НН» готово подарить своим клиентам год бесплатного энергопотребления. Для этого счета энергетиков с апреля по декабрь 2018 года нужно оплачивать вовремя и в полном объёме. Добросовестным плательщикам автоматически будут начислены бонусные баллы. С апреля по декабрь их должно набраться не менее 16. Два балла за месяц получат потребители, вносящие плату до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Три балла положены за каждый авансовый платёж. Дважды за время проведения акции можно платить за свет до 20-го числа, за это начислят один бонусный балл. Подтверждение оплаты может поступить в «ТНС энерго НН» не в тот же день, а немного позднее, поэтому лучше оплачивать заранее. Десять победителей в этом соревновании получат сертификат на бесплатное потребление электроэнергии в 2019 году.

Информация о бонусном балансе будет доступна на сайте компании, по телефону Единого контактного центра или в Центре обслуживания клиентов. Победителей выберут по специальной методике, исключающей ангажированность.

«Мы вручим потребителям сертификаты на 12 тысяч рублей, — объясняет начальник отдела по работе с общественностью ПАО «ТНС энерго НН» Татьяна Горбатова . — Если среднестатистический клиент компании потребляет электроэнергию на 500 рублей в месяц, не платить за неё он сможет два года, пока не закончится сумма депозита. Мы хотим таким образом привлечь внимание клиентов к контролю своих расходов за электроэнергию и поощрить добросовестных потребителей».

Как дойти до финала?

Особенно внимательными к своим финансовым обязательствам перед энергетиками надо быть в преддверии дачного сезона. Ведь платить за потреблённые услуги — обязанность каждого. Однако зачастую люди уезжают за город и считают: раз они не пользуются светом в квартире, то и платить не надо. Но, вернувшись с дачи, с удивлением обнаруживают в почтовом ящике квитанции с кругленькой суммой, а то и вовсе отсутствие электричества. Но избежать неприятных сюрпризов просто.

«Если счётчик расчётный, нужно каждый месяц передавать показания за потреблённые киловатт-часы в загородном доме и за городскую квартиру, даже если эти цифры неизменны, — продолжает Татьяна Горбатова. — Сделать это можно любым удобным способом: по телефону через оператора или в автоматическом режиме, через Интернет, терминал самообслуживания в банках или центре обслуживания клиентов (ЦОК), а также через смс. При передаче показаний счёт формируется по фактическому потреблению. И если вы ничего не потребили и показания не поменялись, вам придёт «нулевой» счёт. Если показания не передавать, счета будут формироваться 3 месяца по среднему потреблению, рассчитанному исходя из объёма израсходованной электроэнергии в предшествующие месяцы, а с 4-го месяца — по нормативу потребления».

В помощь дачникам — электронная квитанция вместо бумажной, и она придёт на ваш электронный почтовый ящик. Другой вариант — переадресация бумажной квитанции по адресу фактического проживания. К примеру, квартирный счёт летом можно перевести на адрес вашего загородного дома. Для этого нужно написать заявление в любом стационарном или мобильном ЦОКе нашей компании. Адреса мобильных офисов указаны на оборотной стороне квитанции на оплату услуг. Также передать заявление можно через официальный сайт компании, прикрепив сканированную копию рукописного документа.

А если счётчик нерасчётный, с истекшим сроком межповерочного интервала, то ваши показания энергетики в расчёт не возьмут. В этом случае при начислениях используются нормативы потребления с повышающим коэффициентом и всегда предъявляется сумма к оплате, даже если фактического потребления не было. Имейте в виду, по закону при просроченном счётчике на перерасчёт надеяться нельзя. Так что перед отъездом на дачу советуем поменять нерасчётный прибор учёта.

Если следовать этим нехитрым советам — не будет энергохлопот, и участие в акции вам гарантировано.