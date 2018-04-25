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В библиотеке на 1-й Хуторской девушки приведут в порядок ногти за обсуждением романа Елены Соковениной
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В библиотеке на 1-й Хуторской девушки приведут в порядок ногти за обсуждением романа Елены Соковениной 

Управа Бутырского района города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное мероприятие в рамках проекта «Литературный маникюр» состоится в библиотеке № 40, расположенной на 1-й Хуторской. Посетительниц ждут в четверг, 26 апреля.
— Принять участие в мероприятии смогут только представительницы прекрасного пола. Гостьи приведут в порядок ногти и обсудят книги для подросткового чтения. В этот раз присутствующие поговорят о романе Елены Соковениной «Крупная кость», — сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
Начало в 15.30. Библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (то)
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