В библиотеке на 1-й Хуторской девушки приведут в порядок ногти за обсуждением романа Елены Соковениной

Очередное мероприятие в рамках проекта «Литературный маникюр» состоится в библиотеке № 40, расположенной на 1-й Хуторской. Посетительниц ждут в четверг, 26 апреля. — Принять участие в мероприятии смогут только представительницы прекрасного пола. Гостьи приведут в порядок ногти и обсудят книги для подросткового чтения. В этот раз присутствующие поговорят о романе Елены Соковениной «Крупная кость», — сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина Начало в 15.30. Библиотека № 40 находится по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (то)