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Сбербанк совместно с телеканалом «Пятница» запускает ТВ-шоу
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Сбербанк совместно с телеканалом «Пятница» запускает ТВ-шоу 

Банки.ру 1 час назад
При поддержке Сбербанка на телеканале «Пятница» будет дан старт новому шоу «Теперь я босс своего дела». Премьерный выпуск программы пройдет в эфире телеканала 25 апреля в 22:00. В дальнейшем выпуски будут выходить каждую среду в течение 10 недель.
В ходе проекта глава крупной компании и начинающий бизнесмен на три дня поменяются местами и попытаются изменить бизнес друг друга. Зрители узнают изнутри, как устроены барбершопы, бургерные, магазины одежды, отели, фитнес-центры, маникюрные салоны, фермерские магазины.
«Рассчитываю, что в шоу мы в легкой развлекательной форме покажем настоящих героев — предпринимателей, которые вкладываются без остатка в развитие бизнеса, делают ошибки, но все равно идут вперед и становятся мастерами своего дела. Мы думаем, это привлечет внимание общества к предпринимательству и придаст импульс для открытия новых бизнесов», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.
«В группе Dentsu Aegis Network существует контентная практика (Content stack), основной философией и задачей которого является помощь клиентам в создании востребованного контента, позволяющего вывести формат подачи продуктов клиента на качественно новый уровень в органичной для целевой аудитории форме. При создании проекта удалось учесть интересы всех сторон творческого процесса и достичь максимального уровня коллаборации», — отметил операционный директор агентства The Story Lab Камаль Мерием.
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