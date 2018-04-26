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Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков ответил на вопросы газеты «Красная звезда»
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Джигарханян впал в кому

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков ответил на вопросы газеты «Красная звезда» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В номере пятницы также рассказывается о церемонии награждении победителей фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018».
В номере пятницы публикуется интервью командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова, который рассказал об особенностях конкурса по полевой выучке среди подразделений ВДВ «Десантный взвод–2018».
В газете помещен отчёт о церемонии награждении победителей фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018», в которой принял участие Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Красная звезда» информирует о брифинге начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Рудского, который ознакомил журналистов с результатами детального анализа результатов ракетных ударов по Сирии.
Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказывает об участии военных инженеров в предстоящем форуме «Армия-2018», где будут представлены самые современные и перспективные образцы инженерного вооружения и техники.
Кроме того, помещена очередная, подготовленная совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России инфографика «Вооруженные Силы Российской Федерации за неделю».
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