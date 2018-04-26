Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере пятницы также рассказывается о церемонии награждении победителей фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018».

В номере пятницы публикуется интервью командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова , который рассказал об особенностях конкурса по полевой выучке среди подразделений ВДВ «Десантный взвод–2018».

В газете помещен отчёт о церемонии награждении победителей фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018», в которой принял участие Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказывает об участии военных инженеров в предстоящем форуме «Армия-2018», где будут представлены самые современные и перспективные образцы инженерного вооружения и техники.