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В Рязанском состоится вечер, посвященный писательнице Вере Чаплиной
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В Рязанском состоится вечер, посвященный писательнице Вере Чаплиной 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
В библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе, 29 апреля состоится встреча, посвященная 110-летию со дня рождения писательницы-анималиста Веры Чаплиной. Как рассказала библиотекарь Анастасия Лунева, в ходе встречи гости узнают о жизни и творчестве писательницы.
— Вера Чаплина более 20 лет отдала Московскому зоопарку, а в 1946 году перешла на постоянную литературную работу, — напомнила Анастасия Лунева.
Начало беседы — в 16.00. Посетить мероприятие может любой желающий.
Библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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