В Рязанском состоится вечер, посвященный писательнице Вере Чаплиной

В библиотеке №104, которая находится на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе, 29 апреля состоится встреча, посвященная 110-летию со дня рождения писательницы-анималиста Веры Чаплиной. Как рассказала библиотекарь Анастасия Лунева, в ходе встречи гости узнают о жизни и творчестве писательницы.

— Вера Чаплина более 20 лет отдала Московскому зоопарку, а в 1946 году перешла на постоянную литературную работу, — напомнила Анастасия Лунева.

Начало беседы — в 16.00. Посетить мероприятие может любой желающий.

Библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)