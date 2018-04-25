В Перми состоялся молодежный форум «Служба по призванию»

В ходе форума правоохранители познакомили юношей и девушек с особенностями своей деятельности. Перед учащимися выступили госавтоинспекторы, оперуполномоченные, полицейские-кинологи, эксперты-криминалисты, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, управления по контролю за оборотом наркотиков, центра информационных технологий, связи и защиты информации, центра по противодействию экстремизму, представители кадрового аппарата.

Пообщавшись со всеми специалистами, студенты переместились на спортивную площадку перед зданием учебного заведения. Там гостей ождало выступление полицейских-кинологов и сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Пермскому краю. Стражи порядка устроили яркие показательные выступления, продемонстрировав боевые приемы борьбы и мастерство дрессировки служебных собак.

В завершение форума будущие юристы признались, что данное мероприятие помогло им лучше узнать работу сотрудников полиции и определиться с выбором будущей профессии.