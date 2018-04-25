В Перми состоялся молодежный форум «Служба по призванию» 

Сегодня на базе Пермского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоялся Молодежный форум для студентов прикамских вузов «Служба по призванию». Организаторами мероприятия выступили сотрудники Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно с представителями Общественного совета главка. Участниками форума стали около 200 учащихся юридических специальностей из различных учебных заведений Перми.
В ходе форума правоохранители познакомили юношей и девушек с особенностями своей деятельности. Перед учащимися выступили госавтоинспекторы, оперуполномоченные, полицейские-кинологи, эксперты-криминалисты, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, управления по контролю за оборотом наркотиков, центра информационных технологий, связи и защиты информации, центра по противодействию экстремизму, представители кадрового аппарата.
Пообщавшись со всеми специалистами, студенты переместились на спортивную площадку перед зданием учебного заведения. Там гостей ождало выступление полицейских-кинологов и сотрудников отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Пермскому краю. Стражи порядка устроили яркие показательные выступления, продемонстрировав боевые приемы борьбы и мастерство дрессировки служебных собак.
В завершение форума будущие юристы признались, что данное мероприятие помогло им лучше узнать работу сотрудников полиции и определиться с выбором будущей профессии.