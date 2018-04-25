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Москва обеспокоена обострением ситуации на Мадагаскаре
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Москва обеспокоена обострением ситуации на Мадагаскаре 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия обеспокоена обострением ситуации на Мадагаскаре, заявили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В Москве обеспокоены поступающими из Антананариву сообщениями об обострении внутриполитической ситуации на Мадагаскаре в результате произошедших в столице этого государства 21 апреля столкновений между участниками манифестации сторонников оппозиции и силами правопорядка, повлекших за собой человеческие жертвы", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
"В Москве выражают надежду, что в интересах будущего малагасийского государства, устойчивости его демократических институтов все политические силы проявят сдержанность и ответственность, чтобы не допустить дестабилизации внутренней обстановки и роста социальной напряженности. Видим в этом единственный путь, способный обеспечить поступательное развитие Мадагаскара", — подчеркнули в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере три человека погибли, около 20 получили ранения в результате разгона демонстрации в столице Мадагаскара.
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