Президентом АКАР выбрали Сергея Пискарева

На этом посту он сменил Алексея Ковылова, руководителя агентств Grey Moscow и Geometry Global Moscow. Ковылов, в свою очередь, стал первым вице-президентом ассоциации.

Сергея Пискарева не в первый раз выбирают президентом АКАР, он уже возглавлял ассоциацию с 2006 по 2009 г. В 2016 г. Пискарев перешел в «Национальный рекламный альянс», где стал отвечать за цифровые медиа и стратегию мегапродавца в интернете. По представлению Сергея Пискарёва участники конференции утвердили новую структуру и состав совета АКАР.