Ещё
Президентом АКАР выбрали Сергея Пискарева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президентом АКАР выбрали Сергея Пискарева 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Новым президентом ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) избран советник генерального директора НРА («Национальный рекламный альянс»), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы Сергей Пискарев.
На этом посту он сменил Алексея Ковылова, руководителя агентств Grey Moscow и Geometry Global Moscow. Ковылов, в свою очередь, стал первым вице-президентом ассоциации.
Сергея Пискарева не в первый раз выбирают президентом АКАР, он уже возглавлял ассоциацию с 2006 по 2009 г. В 2016 г. Пискарев перешел в «Национальный рекламный альянс», где стал отвечать за цифровые медиа и стратегию мегапродавца в интернете. По представлению Сергея Пискарёва участники конференции утвердили новую структуру и состав совета АКАР.
Были названы председатели комитетов и комиссий ассоциации. В частности, сопредседателями комитета наружной рекламы стали Михаил Манжелей («ЛАЙСА»), Жан-Эммануэль де Витт (Russ Outdoor), Алексей Нестеренко (Indoor Group), Александр Эпин (TMG). Комитет исследований аудита и рекламных технологий возглавили Андрей Березкин, («ЭСПАР-Аналитик»), Сергей Веселов (НСК), Илья Герцев (Media Direction Group, Conde of Trade). Возглавлять комитет креативных агентств будут Андрей Губайдулин (РА «Восход»), Игорь Кирикчи (BBDO Group), Владимир Ткачев (Leo Burnett Group Russia).
Sostav.ru: последние новости
«Яндекс.Директ» анонсировал новый подход к расчету ставок LYRA DESIGN&EVENT отметились на «Событии года» Тенденции в мире DOOH: подборка зарубежных кейсов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева150
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
«Бархатная революция»: начался распад коалиции51
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение