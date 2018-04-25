Российско-сербский гуманитарный центр отмечает шестой день рождения 

25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) — уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности — помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых — дети.
"И сегодня, в этот праздничный для всех сотрудников Российско-сербского гуманитарного центра день, активная работа продолжается, — подчеркивают в пресс-службе РСГЦ. — В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) проходят комплексные показательные учения по ликвидации последствий различных видов чрезвычайных ситуаций, в которых в качестве наблюдателей принимает участие руководство Центра. В городе Ниш, в месте своей постоянной дислокации, специалисты РСГЦ принимают участие на выставке образцов спасательного оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности активного отдыха".
В РСГЦ подчеркивают, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении. Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты «Парачин» и «Чуприя») очищено более 4,2 миллионов квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов. Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. К настоящему времени в вузах МЧС прошло обучение более 300 человек, в Сербии при содействии российских экспертов повысили свою квалификацию порядка 2000 пожарных-спасателей и волонтеров.
Как отмечают в МЧС России, «в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона». «Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами», — подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене — стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.