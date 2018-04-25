Юлианна Караулова отпраздновала день рождения с Ляйсан Утяшевой, Яной Рудковской и Натальей Подольской

Что: Вечеринка в честь дня рождения Юлианны Карауловой.

Когда: 24.04.2018.

Люди говорят: Юлианна Караулова отпраздновала день рождения на веранде лаунж-бара «Консерватория». Поздравить певицу пришли ее родители, а также близкие друзья, среди которых Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Наталья Подольская, Юлия Прудько, Тимур Родригез, Катя Добрякова и другие.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yulianna-karaulova-otprazdnovala-den-rozhdeniya-s-lyajsan-utyashevoj-yanoj-rudkovskoj-i-natalej-podolskoj/