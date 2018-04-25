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Юлианна Караулова отпраздновала день рождения с Ляйсан Утяшевой, Яной Рудковской и Натальей Подольской
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Юлианна Караулова отпраздновала день рождения с Ляйсан Утяшевой, Яной Рудковской и Натальей Подольской 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Юлианна Караулова, Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Наталья Подольская, Тимур Родригез, Катя Добрякова, Евгения Линович, Юлия Прудько и многие другие.
Что: Вечеринка в честь дня рождения Юлианны Карауловой.
Где: Лаунж-бар «Консерватория», Москва.
Когда: 24.04.2018.
Люди говорят: Юлианна Караулова отпраздновала день рождения на веранде лаунж-бара «Консерватория». Поздравить певицу пришли ее родители, а также близкие друзья, среди которых Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева, Наталья Подольская, Юлия Прудько, Тимур Родригез, Катя Добрякова и другие.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yulianna-karaulova-otprazdnovala-den-rozhdeniya-s-lyajsan-utyashevoj-yanoj-rudkovskoj-i-natalej-podolskoj/
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