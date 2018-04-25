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Весенние напевы прозвучат в ЦСО на Магаданской
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Весенние напевы прозвучат в ЦСО на Магаданской 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Концертная программа под названием «Малиновый звон» пройдёт в районном центре социального обслуживания населения; он находится на Магаданской улице.
— В концертной программе прозвучат музыкальные композиции в исполнении В. М. Ивановой. Их объединит «весенняя» тема — все песни будут посвящены этому времени года, — уточнили в ЦСО.
Начало концерта в 13.30; вход для гостей свободный. Напомним, ЦСО находится в шаговой доступности от станции метро «Бабушкинская» по адресу ул. Магаданская, д. 9, корп. 3. (иб)
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