Весенние напевы прозвучат в ЦСО на Магаданской

Концертная программа под названием «Малиновый звон» пройдёт в районном центре социального обслуживания населения; он находится на Магаданской улице.

— В концертной программе прозвучат музыкальные композиции в исполнении В. М. Ивановой. Их объединит «весенняя» тема — все песни будут посвящены этому времени года, — уточнили в ЦСО.

Начало концерта в 13.30; вход для гостей свободный. Напомним, ЦСО находится в шаговой доступности от станции метро «Бабушкинская» по адресу ул. Магаданская, д. 9, корп. 3. (иб)