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Госдума пригласила РАН поработать над контрсанкциями
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Госдума пригласила РАН поработать над контрсанкциями 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным встретились с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым. Обсудили рассматриваемую Госдумой инициативу главы государства о РАН, а также сотрудничество парламентариев с научным сообществом.
— Нам необходимо организовать работу таким образом, чтобы Российская академия наук могла высказывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов, — призвал Володин.
По его словам, это предполагает готовящийся ко второму чтению законопроект, который наделяет академию новыми полномочиями.
В свою очередь, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников предложил РАН подключиться к экспертизе еще одного важного законопроекта — об ответных мерах на недружественные действия Запада. Академия, а также ее институты могли бы помочь с анализом норм будущего закона и оценкой возможных последствий, призвал он.
Мельников сообщил, что замечания и предложения по законопроекту уже активно поступают и будут полностью собраны и обобщены после 3 мая. Напомним, что инициатива дает кабмину полномочия вводить ограничения на поставки товаров из США и иных поддерживающих политику Вашингтона стран.
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