Госдума пригласила РАН поработать над контрсанкциями

— Нам необходимо организовать работу таким образом, чтобы Российская академия наук могла высказывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов, — призвал Володин.

По его словам, это предполагает готовящийся ко второму чтению законопроект, который наделяет академию новыми полномочиями.

В свою очередь, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников предложил РАН подключиться к экспертизе еще одного важного законопроекта — об ответных мерах на недружественные действия Запада. Академия, а также ее институты могли бы помочь с анализом норм будущего закона и оценкой возможных последствий, призвал он.