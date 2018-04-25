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Свыше пяти тонн мороженого разыграют в парке на празднике в «Сокольниках»
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Свыше пяти тонн мороженого разыграют в парке на празднике в «Сокольниках» 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Более пяти тонн мороженого разыграют в парке «Сокольники» на традиционном «Празднике мороженого» 26–27 мая, сообщает Агентство «Москва».
Лейтмотив 22-го по счету «Праздника мороженого» — мороженое во всемирной истории и культуре. На мероприятии впервые покажут ретроспективу истории мороженого и расскажут о его связи со всемирной историей и культурой. Гостей ждут конкурсы и развлекательная программа, посвященная роли мороженого в литературе, живописи, спорте, кино, театре.
Впервые в «Сокольниках» одновременно будут работать более 180 интерактивных зон, организованных 20 российскими и международными компаниями-производителями. На территории парка откроются 150 точек продажи десерта. Производители готовят для посетителей новинки и традиционные сорта: сливочное, молочное, фруктовое, йогуртное, сметанное, веганское и даже диабетическое.
Официальное открытие праздника мороженого в Москве намечено на 12:30 26 мая.
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