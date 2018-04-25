Свыше пяти тонн мороженого разыграют в парке на празднике в «Сокольниках»

Более пяти тонн мороженого разыграют в парке «Сокольники» на традиционном «Празднике мороженого» 26–27 мая, сообщает Агентство «Москва»

Лейтмотив 22-го по счету «Праздника мороженого» — мороженое во всемирной истории и культуре. На мероприятии впервые покажут ретроспективу истории мороженого и расскажут о его связи со всемирной историей и культурой. Гостей ждут конкурсы и развлекательная программа, посвященная роли мороженого в литературе, живописи, спорте, кино, театре.

Впервые в «Сокольниках» одновременно будут работать более 180 интерактивных зон, организованных 20 российскими и международными компаниями-производителями. На территории парка откроются 150 точек продажи десерта. Производители готовят для посетителей новинки и традиционные сорта: сливочное, молочное, фруктовое, йогуртное, сметанное, веганское и даже диабетическое.