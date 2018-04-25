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Металлические люки в Саратове заменили на деревянные
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"Бархатная революция": начался распад коалиции

Металлические люки в Саратове заменили на деревянные 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Саратовцы удивились технологиям, которые используют коммунальные службы.
В борьбе с незакрытыми коммуникациями в Саратове применяют дедовские методы. Вместо похищенных металлических крышек, которые сдаются несознательными гражданами в металлолом, коммунальщики закрывают дыры деревянными крышками.
«Технологии двадцать первого века по-саратовски. Деревянные канализационные крышки на Московской. Назад к корням!» — так подписал свое фото в социальных сетях житель областного центра Евгений Герасименко.
В комментариях к посту, который был опубликован в группе «Говорит Саратов» на Facebook, пользователи написали, что пусть лучше так, чем туда будут падать и калечиться люди.
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