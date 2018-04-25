Фонд «Росконгресс» и британская консалтинговая компания Supply Finder Lda подписали соглашение о сотрудничестве

Великобритании. Основной темой соглашения стало сотрудничество сторон для развития взаимного диалога между деловым и экспертным сообществом Российской Федерации

24 апреля 2018 года в Торговом представительстве России в Лондоне Фонд «Росконгресс» и Лорд Джон-ДесмондУэверли, основатель и главный исполнительный директор Supply Finder Lda подписали соглашение о сотрудничестве.

Основной темой соглашения стало сотрудничество сторон для развития взаимного диалога между деловым и экспертным сообществом Российской Федерации и Великобритании.

Как отметил первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов , развитие связей между бизнес-структурами России и Великобритании рассматриваются в качестве важного фактора, призванного оздоровить двусторонние российско-британские отношения.

«Как показывает жизнь, представители деловых кругов наших стран, несмотря на введенные Лондоном ограничения, последовательно стремятся к наращиванию взаимовыгодных контактов, для которых имеется значительный потенциал. Считаем, что реализация подписанного соглашения внесет ощутимый вклад в дальнейшие позитивные начинания деловых кругов России и Великобритании», -подчеркнул Титов.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков заявил, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию интерес бизнеса к развитию сотрудничества с Россией только растет.

«Количество иностранных участников ключевых экономических форумов, проходящих в нашей стране, включая предстоящий Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российскую энергетическую неделю и Международный арктический форум год от года увеличивается. Международный бизнес заинтересован в развитии бизнес-контактов, понимая, что изоляция — это прямой путь к стагнации экономики», — сказал Кобяков.

По его словам, бизнес должен развиваться по законам, основанным на взаимном доверии.