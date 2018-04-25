Ещё
Фонд «Росконгресс» и британская консалтинговая компания Supply Finder Lda подписали соглашение о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Фонд «Росконгресс» и британская консалтинговая компания Supply Finder Lda подписали соглашение о сотрудничестве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной темой соглашения стало сотрудничество сторон для развития взаимного диалога между деловым и экспертным сообществом Российской Федерации и Великобритании.
24 апреля 2018 года в Торговом представительстве России в Лондоне Фонд «Росконгресс» и Лорд Джон-ДесмондУэверли, основатель и главный исполнительный директор Supply Finder Lda подписали соглашение о сотрудничестве.
Основной темой соглашения стало сотрудничество сторон для развития взаимного диалога между деловым и экспертным сообществом Российской Федерации и Великобритании.
Как отметил первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Владимир Титов, развитие связей между бизнес-структурами России и Великобритании рассматриваются в качестве важного фактора, призванного оздоровить двусторонние российско-британские отношения.
«Как показывает жизнь, представители деловых кругов наших стран, несмотря на введенные Лондоном ограничения, последовательно стремятся к наращиванию взаимовыгодных контактов, для которых имеется значительный потенциал. Считаем, что реализация подписанного соглашения внесет ощутимый вклад в дальнейшие позитивные начинания деловых кругов России и Великобритании», -подчеркнул Титов.
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков заявил, что несмотря на непростую геополитическую ситуацию интерес бизнеса к развитию сотрудничества с Россией только растет.
«Количество иностранных участников ключевых экономических форумов, проходящих в нашей стране, включая предстоящий Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Российскую энергетическую неделю и Международный арктический форум год от года увеличивается. Международный бизнес заинтересован в развитии бизнес-контактов, понимая, что изоляция — это прямой путь к стагнации экономики», — сказал Кобяков.
По его словам, бизнес должен развиваться по законам, основанным на взаимном доверии.
ТК «Звезда»: последние новости
Новые спутники «Глонасс» будут вводиться в эксплуатацию со следующего года - Рогозин Разработчика «Новичка» сбила машина Россия использует упавшие в Сирии «Томагавки» для совершенствования системы ПВО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева152
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Бархатная революция»: начался распад коалиции54
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение