«Медиатор» назвал самые читаемые интернет-СМИ

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Из тематических СМИ больше всего читали Sport24, TexTerra и «Батенька, да вы трансформер» — последний является постоянным участником первой тройки в своей категории. Самыми читаемыми развлекательными интернет-СМИ стали Memepedia, «Лайфхакер» и Леди.TUT.BY. Среди региональных тематических и развлекательных изданий рейтинг возглавили CityDog. by ( Минск ), « Афиша Daily » ( Москва ) и «Бинокль» ( Санкт-Петербург ).

Лучшими в номинации «Самые вовлекающие СМИ» в категории «Федеральные новостные агентства» стали BFM.ru , EG.RU и NUR.KZ. Среди региональных новостных медиа лидируют « Екатеринбург в интернете», «Наш Киев» и «Новости Ленинградской области». В разделе «Тематические» победителями стали «Мел», «Огород.ru» и «Я Покупаю», в разделе «Развлекательные» — Buro 24/7 , Femmie и «Лайфхакер», а в разделе «Региональные тематические и развлекательные СМИ» — CityDog. by, Downtown и «Большая Деревня».

Данные «Медиатора» позволили также выявить тренды в потреблении медиа. Так, выяснилось, что пользователи мобильных устройств лучше вовлекаются в чтение.

Средняя конверсия в прочтение на мобильных устройствах составляет 42%, на десктопах — 48%. Однако на мобильных выше показатель вовлеченности: всего 2% пользователей, которые дошли до конца материала, не вчитывались при этом в текст. На десктопе не читают материалы 11% доскролливших. Кроме того, время вовлечения — то, сколько времени пользователь провел, читая материал, — на мобильных устройствах на 5 секунд дольше.

На десктопе в первом квартале до конца материала доскролливали 59% пользователей. Этот показатель снижается уже третий квартал подряд. Конверсия в прочтения, наоборот, выросла: с 44% в четвертом квартале 2017 года до 48% в нынешнем. На мобильных до конца материалов добирались 47% пользователей в I квартале и 46,2% — в предыдущем. Конверсия в прочтения немного выросла — с 41,8% до 42,1%.

В первом квартале 2018 года на десктопе лучший показатель доскроллов у федеральных новостных изданий?—?65% (ранее первое место было у развлекательных изданий). Худший показатель?—?у тематических изданий. До конца материала добираются только 52%. На мобильных в этом квартале лучший показатель доскроллов у развлекательных медиа?—?49%. Самый низкий показатель у тематических изданий — 43%. Для сравнения: в последнем квартале 2017 года лучший показатель доскролла был у региональных тематических и развлекательных изданий, а худший — у тематических.

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