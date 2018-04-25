Более 4,4 млн приезжих встали на миграционный учет в Московском регионе в 2017 году 

В прошлом году на миграционный учет в Москве и в Подмосковье встали свыше 4,4 миллиона иностранных граждан, сообщил РИАМО президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов.
«В 2017 году поставлено на миграционный учет в Москве — 3 076 624 человека, в Московской области — 1 422 566 человек», — сказал Коженов.
Он отметил, что в Москве в 2016 году на миграционный учет было поставлено почти на 200 мигрантов больше, чем в отчетном периоде, а в Подмосковье, наоборот, на 200 тысяч человек меньше.
«Наибольшее число мигрантов прибыло из стран Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, а также с Украины», — добавил Коженов.