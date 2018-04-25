Более 4,4 млн приезжих встали на миграционный учет в Московском регионе в 2017 году

«В 2017 году поставлено на миграционный учет в Москве — 3 076 624 человека, в Московской области — 1 422 566 человек», — сказал Коженов.

Он отметил, что в Москве в 2016 году на миграционный учет было поставлено почти на 200 мигрантов больше, чем в отчетном периоде, а в Подмосковье, наоборот, на 200 тысяч человек меньше.