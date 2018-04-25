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Нижегородцы выбрали имя первому поезду до станции «Стрелка»
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Нижегородцы выбрали имя первому поезду до станции «Стрелка» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
«Первый поезд, который прибудет на станцию „Стрелка“, будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ. Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы», — написал глава города.
Опрос проводился на городских порталах NN.ru и нижнийновгород.рф, а также на сайте информагентства «В Городе N» с 19 апреля.
Почти треть проголосовавших высказалась за название «Стрелка». Второе место заняло имя «Максим Горький» с результатом 17%. Остальные варианты набрали от 2% до 10%. 9% нижегородцев предложили свои названия.
Владимир Панов написал, что среди тех вариантов, которые придумали нижегородцы, ему показались интересными «Александр Невский», «Бетанкур» и «Ростислав Алексеев». «Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», — отметил мэр.
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