Нижегородцы выбрали имя первому поезду до станции «Стрелка» 

«Первый поезд, который прибудет на станцию „Стрелка“, будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ. Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы», — написал глава города.
Опрос проводился на городских порталах NN.ru и нижнийновгород.рф, а также на сайте информагентства «В Городе N» с 19 апреля.
Почти треть проголосовавших высказалась за название «Стрелка». Второе место заняло имя «Максим Горький» с результатом 17%. Остальные варианты набрали от 2% до 10%. 9% нижегородцев предложили свои названия.
Владимир Панов написал, что среди тех вариантов, которые придумали нижегородцы, ему показались интересными «Александр Невский», «Бетанкур» и «Ростислав Алексеев». «Каждое имя географически, исторически, по духу близко к месту, где расположена станция», — отметил мэр.