Нижегородцы выбрали имя первому поезду до станции «Стрелка»

«Первый поезд, который прибудет на станцию „Стрелка“, будет ее полным тезкой. Таковы итоги выбора нижегородцев в рамках интернет-голосования на сайте мэрии, а также на сайтах СМИ. Имена поездам давали и раньше, но впервые имя выбрали нижегородцы», — написал глава города.

Опрос проводился на городских порталах NN.ru и нижнийновгород.рф, а также на сайте информагентства «В Городе N» с 19 апреля.