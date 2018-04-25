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Корабль «Новороссийск» впервые примет участие в Фестивале ледоколов в Петербурге
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Корабль «Новороссийск» впервые примет участие в Фестивале ледоколов в Петербурге 

ТАСС 16 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Корабль «Новороссийск» проекта 21900М впервые примет участие в Фестивале ледоколов, который уже в пятый раз пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду замдиректора по безопасности мореплавания Северо-Западного бассейнового филиала Росморпорта Андрей Балашов.
"Впервые примет участие ледокол «Новороссийск», это ледокол на сегодняшний день самый современный из существующих — это серия 21900М, 17 МВт, предназначен для работы в Балтийском море и в портовых водах Арктики, обеспечивает Сабетту, в эту навигацию он работал здесь на Балтике, обеспечивал заход в порт Приморска", — сказал Балашов.
Всего в фестивале будут участвовать пять действующих ледоколов: линейные «Новороссийск» и «Санкт-Петербург», портовый "Иван Крузенштерн", а также вспомогательный ледокол «Мудьюг» и ледокол «Невская застава», построенный специально для работы в акватории Северной столицы.
Также в программе фестиваля примет участие ледокол— музей «Красин». Его сотрудники подготовят к фестивалю на набережной Лейтенанта Шмидта выставку к 90-летию спасения ледоколом экспедиции итальянца Нобиле, потерпевшей крушение в Северных широтах на дирижабле «Италия».
Фестиваль ледоколов проходит в Петербурге с 2014 года. В 2017 году его программу посетило свыше полумиллиона человек. Гости мероприятия могут подняться на борт ледокольных судов, узнать их историю и характеристики. Как отметил Балашов, фестиваль является возможностью рассказать о достижениях ледокольного флота и популяризировать профессию моряка.
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