Корабль «Новороссийск» впервые примет участие в Фестивале ледоколов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Корабль «Новороссийск» проекта 21900М впервые примет участие в Фестивале ледоколов, который уже в пятый раз пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду замдиректора по безопасности мореплавания Северо-Западного бассейнового филиала Росморпорта Андрей Балашов.

"Впервые примет участие ледокол «Новороссийск», это ледокол на сегодняшний день самый современный из существующих — это серия 21900М, 17 МВт, предназначен для работы в Балтийском море и в портовых водах Арктики, обеспечивает Сабетту, в эту навигацию он работал здесь на Балтике, обеспечивал заход в порт Приморска", — сказал Балашов.

Всего в фестивале будут участвовать пять действующих ледоколов: линейные «Новороссийск» и «Санкт-Петербург», портовый " Иван Крузенштерн ", а также вспомогательный ледокол «Мудьюг» и ледокол «Невская застава», построенный специально для работы в акватории Северной столицы.

Также в программе фестиваля примет участие ледокол— музей «Красин». Его сотрудники подготовят к фестивалю на набережной Лейтенанта Шмидта выставку к 90-летию спасения ледоколом экспедиции итальянца Нобиле, потерпевшей крушение в Северных широтах на дирижабле «Италия».

Фестиваль ледоколов проходит в Петербурге с 2014 года. В 2017 году его программу посетило свыше полумиллиона человек. Гости мероприятия могут подняться на борт ледокольных судов, узнать их историю и характеристики. Как отметил Балашов, фестиваль является возможностью рассказать о достижениях ледокольного флота и популяризировать профессию моряка.