Хоркина: брендированный поезд ЦСКА планируется запустить 28 апреля 

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала о запуске брендированного поезда к 95-летию ЦСКА.
«На празднование 95-летия есть некий план: две выставки, гонка героев в Алабино и многое другое. В рамках этого была моя идея с поездом, посвящённым ЦСКА. Московское метро — это не только беспроводный способ передвижения, но и прекрасная информационная площадка для огромного числа людей, в том числе туристов. Это возможность ознакомить людей с нашими традициями. Если Мосгордума и Федеральное собрание — это режимные объекты и без пропуска туда не войти, то в метро вход свободный. Только за 55 рублей. Сегодня метро — это не только поездка на поезде куда-то, но и возможность посмотреть интересные выставки или пообедать. Это уже универсальный подземный город.
Я очень благодарна московскому правительству и руководителям метрополитена за то, что они поддержали мою идею и сделали всё возможное для её осуществления. Мы работаем над проектом по брендированию поезда в цветах ЦСКА: будут вагончики юнармии, баскетбола, хоккея, футбола. Это всё — ЦСКА. Я боюсь сглазить, сказав, когда открытие. По ряду причин дата перемещается, потому что это непростой, но очень красивый проект. Планируется запустить поезд 28 апреля, но может и сдвинуться на после майских праздников. Похоже, что это будет Замоскворецкая линия, через «Динамо» пойдёт», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой на пресс-конференции, посвящённой 95-летнему юбилею ЦСКА.