«ЛокоТех» получил статус «ИТ-лидера» страны

Премию от имени Группы компаний получил управляющий директор по развитию цифровых технологий Дмитрий Сергиенко . Он отметил: «Компания „ЛокоТех“ реализует масштабную программу цифровой трансформации производственных процессов и повышения эффективности работы. Поэтому признание делового сообщества — важный этап для нас».

Эксперты высоко оценили проекты «ЛокоТех» по цифровой трансформации. В частности, компания внедрила информационную систему управления закупочной кампанией с целью радикального сокращения неликвидных остатков на складах. Решение связывает процессы производственного планирования и обеспечения материально-техническими ресурсами (ТМР) с мониторингом статуса каждой номенклатурной позиции: от момента планирования до поставки и передачи в производство. Формирование плана закупок ТМР теперь происходит на основе оперативных данных прогнозного списания, неснижаемого запаса, данных о перемещениях и кооперациях. Это позволяет компании оперативно анализировать объем и себестоимость планируемых ремонтов, сокращать издержки и увеличивать выручку.

Также «ЛокоТех» реализует проект «Умный локомотив», с помощью которого можно оперативно отслеживать техническое состояние локомотивного парка. На локомотивах, оборудованных микропроцессорными системами управления, установлены специальные датчики, данные с которых поступают в платформу интеллектуального анализа. В настоящее время запущен модуль поиска аномалий, который позволяет анализировать от 260 до свыше 300 параметров для тепловозов разных моделей. Система выявляет более 60 видов нарушений в работе оборудования и режимах эксплуатации локомотивов. В настоящее время она применяется в 20 сервисных локомотивных депо и охватывает более 6 тыс. секций локомотивов.

Система «Умный локомотив» реализована на платформе интеллектуального анализа данных Clover IIoT, с применением технологии обучения нейронных сетей.

Национальная ежегодная Премия «IT-ЛИДЕР» проводится с 2002 года. В организационный комитет входят Ассоциация Менеджеров, in4media и международное аналитическое агентство Forrester Research, Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» и компания КРОК

Премия призвана обратить внимание профессионального сообщества на изменения новой цифровой эпохи и на наиболее успешные проекты в ИТ. В 2018 году победителей в 21 номинации определило открытое онлайн-голосование на сайте Премии, которое проводилось с 27 марта по 24 апреля.