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«Энел Россия» сократила отпуск электроэнергии в I квартале на 4,3% — до 9,7 тыс. ГВт∙ч
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«Энел Россия» сократила отпуск электроэнергии в I квартале на 4,3% — до 9,7 тыс. ГВт∙ч 

Rambler News Service 57 минут назад
«Энел Россия» сократила отпуск электроэнергии в январе-марте 2018 года на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,673 тыс. ГВт∙ч, сообщает компания.
«Полезный отпуск электроэнергии снизился по причине меньшей выработки на всех производственных мощностях, за исключением блоков ПГУ на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС», — поясняет компания.
Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС снизился на 9,3% по причине увеличения выработки гидроэлектростанций в Среднем Поволжье и Центральном регионе. Отпуск электроэнергии на Среднеуральской ГРЭС снизился на 3,4% по причине ввода новых тепловых мощностей в Уральском регионе в 2017 и 2018 годах, а также в связи со стагнацией энергопотребления в регионе.
Рост спроса на электроэнергию в Южном регионе частично компенсировал ввод новых мощностей в регионе в 2018 году и поддержал показатели на Невинномысской ГРЭС, чей отпуск снизился лишь незначительно (на 1,1%) ввиду плановых ремонтных работ.
Отпуск электроэнергии на Рефтинской ГРЭС сократился на 5% из-за снижения энергопотребления в Уральском регионе.
Продажи электроэнергии снизились на 5,5% и составили 10,993 тыс. ГВт∙ч, продажи тепловой энергии сократились на 1,7% — до 1,887 млн Гкал.
«Продажи электроэнергии снизились по причине вышеупомянутой динамики полезного отпуска», — отмечает компания.
«Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами «Энел Россия» являются Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9,429 ГВт по выработке электроэнергии и 2,382 тыс. Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B. V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 8,23%, доля банка ВТБ — 3,87%, доля прочих миноритарных акционеров — 12,44%.
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