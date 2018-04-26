«Энел Россия» сократила отпуск электроэнергии в I квартале на 4,3% — до 9,7 тыс. ГВт∙ч

«Энел Россия» сократила отпуск электроэнергии в январе-марте 2018 года на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,673 тыс. ГВт∙ч, сообщает компания.

«Полезный отпуск электроэнергии снизился по причине меньшей выработки на всех производственных мощностях, за исключением блоков ПГУ на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС», — поясняет компания.

Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС снизился на 9,3% по причине увеличения выработки гидроэлектростанций в Среднем Поволжье и Центральном регионе. Отпуск электроэнергии на Среднеуральской ГРЭС снизился на 3,4% по причине ввода новых тепловых мощностей в Уральском регионе в 2017 и 2018 годах, а также в связи со стагнацией энергопотребления в регионе.

Рост спроса на электроэнергию в Южном регионе частично компенсировал ввод новых мощностей в регионе в 2018 году и поддержал показатели на Невинномысской ГРЭС, чей отпуск снизился лишь незначительно (на 1,1%) ввиду плановых ремонтных работ.

Отпуск электроэнергии на Рефтинской ГРЭС сократился на 5% из-за снижения энергопотребления в Уральском регионе.

Продажи электроэнергии снизились на 5,5% и составили 10,993 тыс. ГВт∙ч, продажи тепловой энергии сократились на 1,7% — до 1,887 млн Гкал.

«Продажи электроэнергии снизились по причине вышеупомянутой динамики полезного отпуска», — отмечает компания.